性感造型挨批“卖弄身材” 许美珍妙回酸民

今年47岁的本地阿姐许美珍日前以一身Michael Kors性感礼服，出席“亚洲影艺创意大奖”（Asian Academy Creative Awards）线上颁奖礼。其火辣造型惊艳众多网友，却也有酸民批评她一把年纪还卖弄身材，说她：“都可以当阿嫲了，还穿成这样!”

面对网友的批评，许美珍表示这件衣服是自己看中的。当时造型师Keith Png向她推荐了几套晚礼服，试穿一遍后就这套性感礼服让她最为满意，她说：“刚好最近我也瘦了些，可以穿上这件衣服我其实很开心。”毕竟是自己喜欢的礼服，因此面对网友的恶评，许美珍不以为意，还大方透过IG回应：“如果你的阿嫲还是那么火辣性感、能够驾驭这类礼服，请她一定要多穿！”

许美珍后来向《新明日报》记者解释自己回复恶评的原因，她说：“很多人都不知道女性到了40岁以后，要瘦身真的很难，感觉喝水、呼吸都会变胖。”

她正好趁此机会，以自身的减肥经验鼓励女性要有自信，只要坚持努力运动、调整饮食，大家都能瘦身成功。

过去许美珍凭着姣好身材获封狮城“小波霸”，然而美女也有烦恼，许美珍受访时袒露，其实自己一直嫌弃自己的腿不够长。

许美珍身高160公分，身型属于娇小玲珑：“有时候站在男生旁边，就觉得如果再高一点的话会更优雅，可惜我不够高，腿也不够长。”除此之外，许美珍对自己的身材还算满意的，对此她还开玩笑说：“所以我觉得上帝挺公平的，给了你好身材，未必给你长腿。”

望穿西装走红毯

身高问题也让许美珍对一些造型和穿搭望而却步，她告诉记者，自己一直希望可以穿西装走红毯，“我想把男性西装穿出女性化的感觉。我从来没穿过西装走红地毯，不过要再看，因为西装不太好驾驭。”

考虑到自己的身高，她担心穿裤装显矮，因此迟迟没能实现“穿西装走红毯”的愿望。

那么许美珍是否还会在颁奖典礼，比如来年的红星大奖上性感出击？

对此她表示，这方面自己会听取造型师的意见，“看Keith到时会帮我准备什么衣服，我相信他的品味，他很清楚女生的身材、比例，所以红星大奖（的造型）我应该也会请他帮忙。”

许美珍日前以火辣造型出席“亚洲影艺创意大奖”。