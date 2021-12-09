有情有义 陶大宇分酬劳给黎耀祥供楼

（香港讯）现年58岁的陶大宇最近凭献唱《倒转地球》而爆红。随着陶大宇的翻红，他与视帝黎耀祥的一段兄弟情再被提起，对于当年陶大宇对自己的提携，黎耀祥至今仍未忘记。

陶大宇曾经在节目《最佳拍档》中爆料指黎耀祥曾有一段时间离开TVB往外闯，有一天经过广播道发现TVB已迁入新界清水湾，原址已变成豪宅，心血来潮的黎耀祥想起自己对TVB的爱就冲动买下其中的一栋房产。陶大宇说：“他买了后才发现自己不够钱，我问他怎么办，他说能怎么办，等发薪水啰。”

黎耀祥在节目中回应说：“他真的当我是弟弟，大宇哥真的有情有义，为了让我有钱供楼，大宇哥登台演出要我一起，把自己的酬劳分给我，我到现在都还记得。”

陶大宇又曾在由汪曼玲主持的《星级会客室》中讲道一直视好友黎耀祥为学习对象：“我同他一起打拼过、相处过。当时拍《影城大亨》，我看到他穿的袜子有牌子的名字，不能配合剧情的需要，我说这怎么行，那时我自己也要买，就索性买了半打袜子给他，就这样大家建立了感情。”

对歌曲爆红感到困惑

陶大宇最近在中国登台演唱《倒转地球》爆红，他独特的唱腔及“水拨式”台风力压刘德华，一度令观众以为他才是歌曲的原唱者。

身在广州工作的他近日接受无线娱乐新闻台访问，大谈爆红一事，笑言对歌曲爆红感到困惑：“我是不是应该将这首歌唱得更好呢？如果我真的唱得好的话，就不会有今天这样的成就。你究竟是喜欢我现在这个版本，还是要我唱一个更好的版本？如果是这样，我都会尽自己的责任，唱得不会太离谱。”

他也说自己唱歌其实不是这么难听的，不是现在大家听到的版本。“我真的要澄清一下，我都想唱得好一些的，不想让大家有这样不必要的误会啦。”