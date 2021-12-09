曾诗梅颠覆形象 首为戏大爆粗口

本地艺人曾诗梅1999年凭《才华横溢出新秀》出道，处女作是与马景涛演出的大制作《笑傲江湖》，目前在拍摄本地导演孙立人的电影《今夜不回家》，片中演出爱情顾问，颠覆过去作品的象形，大爆粗口。曾诗梅在接受《联合晚报》访问时透露，入行22年，第一次为戏骂粗话。

她说电视剧无法骂粗话：“不过我们心中都有潜台词。所以镜头一怕完，其他艺人私下就会开玩笑说‘我听到你骂人的潜台词了！’”

电视剧有尺度与规范，《今》电影却让她“破戒”，岂不是很过瘾？曾诗梅笑着回应：“很爽，哈哈哈！”她意犹未尽地补充：“在戏的彩排时，我就很放开地在骂，已经骂得很爽了，哈哈哈！”她片中的粗口是以英语骂的Fxxx，她说：“没用福建话，因为我的福建话不好。”

《今》是黑色电影，是一夜之间发生的故事，在某餐馆里，不同桌坐着来自不同国家的人，看似无关联，却巧妙地串联起来。每桌有不同的故事，却有相同的主题：每个人都隐瞒了真相。

拍摄手法特别 彩排时才激荡出对白

据悉，导演颠覆拍片的手法，提供每场戏的大纲与方向给演员，对白则是在彩排与演员沟通时，激荡出来。对这样的拍摄手法，曾诗梅透露超期待，所以试镜后获得角色很开心：“因为很新鲜，有很多即兴发挥，此外也与不同国家的演员合作，我相信带来的火花能让电影观众感到新鲜。”

除了曾诗梅，《今》的演员也包括Ah Boy男星包尚泽。俊俏韩星李诚璨（Lee Sung Chan）片中饰演“中国人”、漂亮韩星金昭昀（Kim So Yun）演出韩国人、在韩国发展的狮城帅哥何柱贤（Reuben）则演出新加坡人。

孙立人透露台词与演员一起激荡出来：“都是精华。”孙立人是百万导演，因为所导的《德士德士》与《财神爷》，票房都各自破百，他说：“过去拍的都是商业片，《今》是走影展的片。”

《今》对白是华语、英语和韩语，何柱贤说英语、金昭昀说韩语、李诚璨讲华语，孙立人表明透过经纪公司找到这些年轻演员：“与金昭昀拍戏需要翻译，由诚璨讲华语，是因为他的华语了的。”

韩星李诚璨能说标准华语

韩星李诚璨受访时，说得一口标准的北京腔华语，让记者惊讶不已。他透露小学4年级去了北京：“小学与中学在北京念，高中与大学则在美国。”他美国是念电影，毕业后先回韩国当兵，过后要到中国发展，怎知疫情打乱计划而留在韩国。

他在《今》演出强奸与杀人犯：“是活泼、话多的一个角色。”他说自己性格也活泼热情：“我来新拍戏，在地铁上也认识了一些朋友，其中一个是老奶奶，她还说要带我到处走走和吃美食。”

他很享受本地拍片：“第一次来外地拍戏，很有安全感，这里的人很热情，拍戏也很投入。”