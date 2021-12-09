好莱坞十大星闻 赵婷刘思慕上榜

（综合讯）2021年即将步入尾声，疫情对全球影响仍持续存在，好莱坞随着疫苗覆盖率提升、戏院开放而逐渐复甦。媒体总结年度好莱坞十大“星闻”，难得有华人上榜——刘思慕主演《尚气》大卖5.85亿新元、赵婷拿下奥斯卡导演。此外，亚历鲍德温（Alec Baldwin）涉“误杀”女摄影师、“黑寡妇”丝佳丽约翰逊怒告迪士尼违约，求偿6808万新元，梅根马可偕哈利王子受访指控英皇室有种族歧视，以及“小甜甜”布兰妮（Britney Spears）摆脱13年监管自比“性工作者”都震惊全球。

华裔加拿大籍32岁男星刘思慕主演首部以华人超级英雄为主角的漫威电影宇宙作品《尚气与十环传奇》，片中有香港影帝梁朝伟、国际巨星杨紫琼加持，9月上映后叫好叫座，至今累积4.3亿美元（约5.85亿新元）全球票房，更是今年3部漫威电影宇宙作品中，票房最好的一部，已确定将开拍续集，但还不知片中已死的梁朝伟是不是会复活。据悉，梁朝伟将报名竞逐奥斯卡最佳男配、刘思慕则报名影帝等。

63岁男星亚历鲍德温在美国时间10月21日于新墨西哥片场拍摄“Rust”，竟发生彩排走位时，手上的道具枪走火，击发出根本不该出现的实弹，造成女摄影指导哈里娜哈钦斯死亡、也伤及导演乔尔苏沙（Joel Souza）的肩膀。目前警检仍然调查片场负责道具武器的军械师、副导等相关人士。

40岁的布兰妮2007年身心崩溃，隔年法院让她父亲杰米监管她的6000万美元（约8170万新元）财产，还管控她的工作、出入自由，拿走她的信用卡与手机。她数度争取解除未果，粉丝还发起“解放布兰妮”运动。今年6月她以电话方式出席听证会，道出许多惊人内幕，包括她想再婚不被允许，想再生小孩却不能拿掉子宫内避孕器，把自己形容成像“性工作者”。她诉诸舆论的策略奏效，11月洛杉矶高等法院判决“已无监管必要”，还她自由。

“黑寡妇”丝佳丽约翰逊（Scarlett Johansson）主演的《黑寡妇》7月上映，身兼主角与制片的她，不满迪士尼同步在戏院与Disney +串流平台发行该片，造成她从票房分红的收入短少至少约6808万新元分红，怒告迪士尼违约，最后双方和解。

其他受到关注的星闻也包括梅根偕哈利王子受访指控英皇室有种族歧视，小班复合翘臀珍，英国男星丹尼尔克雷格（Daniel Craig）卸任15年占士邦，瑞典国宝“ABBA合唱团”睽违40年复出、爱黛儿减重45公斤后出辑，27岁的美国小天后亚莉安娜（Ariana Grande）5月嫁给25岁地产仲介道尔顿戈梅兹（Dalton Gomez）。

全美观众票选奖：《尚气》刘思慕气走007获动作影星

堪称美国人气指标的全美观众票选奖昨颁发第47届得奖名单，电影类最大奖年度电影由《黑寡妇》擒下，丝佳丽也获选电影女星奖。另一个大赢家则是获得年度动作电影的《尚气》，刘思慕更打败“唐老大”范迪塞尔、“007”丹尼尔克雷格，夺得年度动作影星；巨石强森则以《丛林奇航》同时获得年度电影男星与喜剧影星。电视类方面，汤姆希德斯顿则以《洛基》荣获年度电视男星，该剧也拿下年度电视节目最大奖。魅力横扫全球的韩剧《鱿鱼游戏》则获选年度必追剧。