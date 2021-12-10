“梅艳芳”商标案发酵 梅妈爆梅启明疑包二奶

（香港讯）梅艳芳的胞兄梅启明声称自己持有“梅艳芳”及“Anita Mui”商标，控告电影《梅艳芳》侵权。梅妈覃美金接受港媒访问，她一反常态力斥梅启明“财迷心窍”，透露被儿子气到血压上升不适入院。

7日晚，网台节目《D100娱乐小奶妈》主持人潘小文声称再联系上梅妈，她声言若儿子不撤告，便会跟他断绝母子关系。潘小文说，梅妈透露在半年前发觉梅启明疑似包二奶，惊觉自己过去太纵容儿子，因此决定实行经济封锁。梅妈估计梅启明是因为没钱花，才打电影公司的主意。

无线娱乐新闻节目《娱乐头条》隔日找到梅启明，他说：“我已经发出三封信给电影公司，都没有得到回应。”他没有明确说明三次联系的时间，但表示如果无法庭外和解，会坚持闹上法庭。对于梅妈声言断绝母子关系，他指母亲不理解商标情况，“我看了电影，所有东西都侵权了。”

网民向来戏谑梅启明为“遗产界KOL（网红）”，他对此十分介意，愤斥网民：“我在香港什么都有做，你们这些人说我无所事事，我做事需要向别人交代吗？“

不过有律师提出，这次的关键是“梅艳芳”这个人名，所以打官司时就必须证明他在事业上有没有让“梅艳芳”发扬光大。如果他是唱片或电影制作人，甚至经理人，功劳会较显著。梅启明如果无法证明，他还可能遭其他版权人反告。至于商标登记，任何人都能申请，有关当局也不会审查他有无这方面的法律权利。