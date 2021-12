真相 True Story

可在Netflix观赏

美国知名笑星Kevin Hart(凯文哈特)这次难得不搞笑,主演七集犯罪惊悚剧《真相》。许多人一开始看这部剧的名字可能会被误导,其实剧情并不是根据真实故事改编的。《真相》是一部虚构戏剧,由《毒枭》的统筹和创作者埃里克纽曼特别为凯文创造。

故事主人翁基德(凯文哈特饰)是一名非常成功的大咖喜剧艺人,背景跟凯文哈特本人很相似。有一天,基德回到家乡费城举办脱口秀巡演时,跟老哥卡尔顿(Wesley Snipes,韦斯利斯奈普斯饰)聚会。卡尔顿是一个窝囊废,投资生意屡屡失败,长期靠弟弟经济支援,基德虽然很爱老哥,却也受不了哥哥长期跟他拿钱。

在卡尔顿怂恿之下,基德喝醉酒后和一名女子在酒店发生一夜情,醒来时竟发现她的脸朝下躺在床上,可能死于服药过量。为了保住演艺事业,卡尔顿劝基德请希腊黑帮分子阿里协助毁尸灭迹。

阿里事后勒索基德给他600万美元封口费,让基德非常恼火,决定勒死阿里。基德和卡尔顿后来偷偷溜出酒店房间,把阿里的尸体扔进城郊的垃圾箱。糟糕的是,一个基德的疯狂粉丝吉恩(Theo Rossi,迪奥罗西饰)竟然暗中跟踪了他们,录下整段弃尸过程。基德自此陷入一连串失控的错误中,连生命都受到威胁……

意外转折吸引观众追剧

整体而言,《真相》是一部引人入胜的惊悚作品,节奏很快,编剧精心策划所有转折,每一集有一个戏剧性结局,吸引观众不断追剧。

凯文哈特和韦斯利斯奈普斯的合作也很新鲜又吸睛,完全颠覆两人之前的谐星和超级英雄形象。无能哥哥嫉妒有才弟弟,两兄弟之间有着复杂关系,不断推动剧情发展。

被问到为什么要主演这部犯罪惊悚剧,凯文哈特向美国媒体坦承,几乎试遍娱乐圈所有剧种,包括喜剧、动作戏、动画等。《真相》给他机会尝试严肃的惊悚剧,让他能向观众展现自己难得一见的才华。

凯文哈特笑说:“我觉得最好题材就是杀人,要怎么在镜头前杀人呢?娱乐圈的好处就是你可以做一些现实生活无法做的事。喜剧给我不同的搞笑机会,这部剧完全不同,我可以变得很黑暗和严肃。”

《真相》要探讨的其中一个主题是名气和财富对艺人的影响。韦斯利斯奈普斯受访时说,曾见到不少周围朋友被名气所累。“活在有名气和财富的世界是很奇特的体验,很多艺人年纪轻轻就成名,但他们不知道要如何应对,应该做什么,不应该做什么。公众也不大理解艺人成名背后的一些问题。”

第七集的大结局峰回路转,幕后主使完全令人意想不到,让整部剧完美收场。(以下剧透)所有跟阿里谋杀案有关的人都死去,只剩下基德活着。影集以采访结束,和开始的场景一样。基德继续巡演,继续过着幸福美满的生活,所以我觉得应该不会有第二季出现。

邻里帮

8频道 晚上7.30

“邻里帮”重新开门市生意,有女粉丝上门献花,要猫哥签名,连附近的卖面叔也上门给猫哥送礼道歉。原来Satay King在网上贴文替猫哥洗白。亿元也想依样画葫芦,要Satay King帮他杜撰与钟丽的父女情,希望能博得晴天的关爱,谁知……

小毛病大问题10

8频道 晚上8.00

新加坡是世界第一的近视大国,平均每10个新加坡人就有8人近视。节目讨论眼睛出现重影,是近视的症状?吃叶黄素 可以预防近视吗?高度近视可能会导致失明吗?

经常请吃饭的漂亮姐姐 Something in the Rain

Hub都会台(星和Ch111/825)下午4.30

讲述由原本“只是认识的姐弟关系”的男女陷入爱情后发生真正恋爱的故事。孙艺真是30多岁的咖啡公司超级采购员,她闺蜜的弟弟丁海寅结束海外工作回国就职于游戏公司。之前只像姐弟的他们,重新遇见后,对对方的感觉变得不一样了。

南亚大海啸 Boxing Day Tsunami

BBC Earth(星和Ch407) 晚上9.55

2004年12月26日早晨,印度洋海底的地震,引发浪高达30公尺的巨型海啸,重创印度尼西亚、泰国等地,导致严重的灾情。这部纪录片探讨南亚大海啸的浩劫成因,科学家、救难人员、幸存者回看这场悲剧。