田铭耀、白薇秀《第26届亚洲电视大奖》拼视帝后

新传媒艺人白薇秀和田铭耀将与马思纯、徐堰铃、石原聪美、赵又廷、胡一天、李政颖和蓝苇华等拼视帝视后。

第26届《亚洲电视大奖》将在今明两晚举行，今晚（12月10日）颁发技术类奖项，而明晚则将掀起最高潮，颁发戏剧演绎类奖项，本地多位艺人获提名入围角逐最佳男女主角、男女配角，而去年备受瞩目的本地剧《卧虎藏鬼》则获得6项提名。

在多项入围中，最引人关注的是白薇秀再次双料入围，去年以英语剧《最后的夫人》（Last Madame）入围最佳女主角及最佳女主角（数码平台）两奖，并摘下网剧最佳女主角，而这次她凭《触心罪探》再次双料入围最佳女主角及最佳女主角（数码平台），明晚她将与马思纯、徐堰铃、石原聪美等同台较劲争夺视后一奖。

值得注意的是，去年夺得网络平台（网剧）视后一奖的白薇秀，在网络平台（网剧）视后争夺战环节将面临本地老戏骨蔡平开（《阿嫲》）和刘子绚（《卧虎藏鬼》）的挑战。

视帝争夺战方面，也十分激烈，今年7月签约新传媒的田铭耀凭借着《卧虎藏鬼》将和《平凡的荣耀》的赵又廷、《我的时代，你的时代》胡一天、《阿良的归白人生》李政颖、《日蚀游戏》蓝苇华等七男星角逐奖项。

值得一提的是，田铭耀演唱的《卧虎藏鬼》主题曲，也获提名角逐“最佳电视剧主题曲”。

罗美仪 美心 吴振天 角逐男女配角

本地四艺人罗美仪、美心、许优美和吴振天角逐男女配角。

最佳男配角竞争也很激烈，以《卧虎藏鬼》入围的本地猛男吴振天将和凭借台剧《黄金岁月》入围的洪都拉斯、傅子纯，以及台剧《飘洋过海来爱你》的马力欧等争夺最佳男配角。

在最佳女配角环节，本地有三女星入围，她们分别是《卧虎藏鬼》的罗美仪、《触心罪探》的美心及5频道英语剧《纯爱手册》的许优美，她们将和台剧《黄金岁月》的袁艾菲、《飘洋过海来爱你》的阮秋姮等争夺女配角。

《卧虎藏鬼》成大赢家？

本地堂堂映画制作的《卧虎藏鬼》入围六项，是否都有所斩获？

明晚的戏剧演绎类颁奖典礼，本地剧《卧虎藏鬼》共入围6项奖项，是表现最佳的本地剧，除了视帝视后、男女配角之外，它也入围最佳电视剧主题曲和最佳喜剧奖，该剧是否会一举摘下6个大奖而成为大赢家？我们拭目以待。

《第26届亚洲电视大奖》颁奖典礼将今明晚举行，可在官方面簿、推特和微博收看。