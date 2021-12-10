新剧《某一天》演含冤大学生 金秀贤：监狱戏最难拍

韩国男星金秀贤继去年在韩剧《虽然是精神病但没关系》表现深得好评，今年在新剧《某一天》再现精湛演技，将被冠上杀人罪名的大学生的无助、愤怒、害怕、挣扎等、多重情绪上的变化，诠释得淋漓尽致，加上大尺度的全裸和露臀戏，让剧集播出后立即引起热议。

《某一天》改编自英国BBC的电视剧《司法正义》（Criminal Justice），叙述大学生金贤秀（金秀贤饰演）某一个夜晚开着爸爸的车外出，并和一个漂亮的女子发生一夜情，岂料他醒来后，女子竟然满身是血死在床上。金贤秀被捕，将面临被控谋杀，三流律师申忠汉（车胜元饰）主动提出为他辩护，两人一起揭露司法与刑事制度的问题。

金秀贤受访时谈到拍摄的最大困难：“拍监狱里的戏最困难，整个气氛很沉重，也很多灰尘。”他的角色羁押在监狱时，被恐吓、被刺伤，甚至被吊颈，可见拍摄时吃了不少苦头。至于最难忘的拍摄，他说：“有很多情绪激动的哭戏，有时候感冒流鼻涕，拍摄时特别难忘，哈哈！”

金秀贤看了原作和美国改编的版本，故事让他很感动。他说：“当我接到剧本时，我跟自己说，一定要把握这个大好机会，创造我的版本的贤秀。我要在这个角色中注入我的特色，我深切地感受到他的愤怒、难过、伤痛和迷惘，我要充分地展现他的无辜，也想知道观众如果是陪审团，会有怎样的感受。”

首次与车胜元合作

这是金秀贤首次与前辈车胜元合作，两人在剧本阅读当天第一次碰面，金秀贤说：“原本很担心前辈会很可怕或我们默契会不好，但在念剧本现场见面时，我就觉得‘感觉很好’，我们的默契也延伸到演出中，对戏时超有火花。跟前辈合作很开心。”他也说如果自己有更丰富的演戏经验，想挑战车胜元的律师角色。

大秀好身材

金秀贤剧中有大尺度演出，先是与偶遇的女子有激情床戏，大秀八块腹肌，后来因为卷入谋杀案被捕，在拘留所进行检查，以及之后在监狱里的洗澡戏，都全身脱光大露紧实臀部，养眼的身材让网民纷纷留言大呼“太性感了！”

欧巴的好身材，是运动的成果。他透露平时勤运动，最近爱上骑脚踏车。为了不让身上肌肉量流失，他即使不去健身房，也会坚持每天运动2小时，不论是有氧或基本的伏地挺身、卷腹等训练，让体形维持在最佳状态。

欧巴也曾在访问中说，拍戏时对饮食特别严格，会戒高糖高油高淀粉的食物，并以高蛋白质、高纤维的鸡肉和蔬菜等作为主食。

《某一天》每逢星期五和六，晚上11时，在viu.com和viu应用独家与韩国同步播出。