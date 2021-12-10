许玮甯、邱泽本月7日登记结婚 证婚人是蓝心湄

（台湾讯）邱泽和许玮甯今早爆出结婚喜讯！两人今早（12月10日）11时同步在面簿和IG贴了一张甜蜜合照，发文说：“曾经说过，如果有好消息会跟大家分享的。这个好消息是，我们结婚了。#谢谢所有人的关心。”照片中许玮甯甜蜜地依偎着邱泽，两人左手无名指上的婚戒非常抢眼。艺人好友林心如、昆凌、郑元畅、陈柏霖、周兴哲等，纷纷留言送上祝福。

据悉，两人已于本月7日登记结婚，证婚人是蓝心湄。蓝心湄和邱泽因合作戏剧《原来一家人》结识，两人情同姐弟。

《苹果新闻网》独家询问许玮甯是否已怀孕？她说：“还没那么快，工作还在进行中呀。”

邱泽和许玮甯因拍电影《当男人恋爱时》结缘。《当男人恋爱时》今年4月上映，宣传时传出许玮甯和摄影师老公刘又年已在去年离婚，在电影记者会上，许玮甯面对记者询问时回答：“我们努力想往那个方向前进，但没有成功。”记者进一步问“那个方向”是什么，许玮甯才略为勉强地再讲清楚：“大家都有共识往婚姻那条路走，但是没有成功。”这一整段访问，邱泽坐在她旁边，不发一语，但微笑听着。

拍《当男人恋爱时》两人假戏真做

不久后即爆出许玮甯和邱泽假戏真做，但两人始终没有正面回应。许玮甯有一次分享了一张喝咖啡的照片，背景被扒出和邱泽晒出过的照片十分相似，两人被质疑不仅在谈恋爱，而且还同居了。许玮甯经纪人回应称他们只是很好的朋友，邱泽则亲自回应：“我觉得交朋友的事情随缘吧，谢谢大家关心。”

今年10月，邱泽获得台北电影奖影帝，他在台上致谢词，提到“谢谢我的女主角”，似乎暗示与许玮甯的情深不只在戏里。但到了后台，记者再问邱泽这句话是否是示爱，他又冷冷说只是在说许玮甯是整部电影女主角。

如今传出喜讯，许多网民惊呼，就“当男人恋爱时，真的就恋爱了，今天最大新闻，哇！”“太替他们开心了，都等到对的人”。

交往保持低调

据传许玮甯与邱泽虽然因戏结缘，在电影里爱得浓烈，但每次为电影宣传同台都保持相当礼貌的距离，除了因为许玮甯刚刚坦承与摄影师刘又年情变不久，也因为许玮甯的好姐妹杨丞琳曾跟邱泽交往且不欢而散，直到2018年邱泽获台北电影奖影帝，杨丞琳当面恭喜才破了这15年的冰。不知是否因此缘故，许玮甯与邱泽对外一直维持着看似低调而客气的关系。

其实两人在拍摄《当男人恋爱时》的时候，私下的互动已经十分亲密，而且女方爆料，片中一段吻戏是邱泽主动加上去的，事前她根本不知情，不过让人意外的是，那场戏出来的效果很不错，就连许玮甯都认为两人的互动很有化学效果。

邱泽情史丰富 与多名女星传恋情

邱泽情史丰富，前任包括杨丞琳、陈乔恩、唐嫣，共同演出戏剧的女主角几乎难逃他的电眼，不过自从2013年和唐嫣分手后，许久没有传出新的恋爱对象。

直到两年前，他承认与张钧甯的关系“努力追求中”，但遭女方打脸。

张钧甯献祝福

张钧甯今天透过经纪人回应：“很开心听到好友的喜讯，恭喜！祝福他们幸福美满。”