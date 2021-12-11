赵丽颖转型演刑侦剧 快节奏追凶无冷场

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谁是凶手

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爱奇艺“迷雾剧场”今年推出的第三部作品《谁是凶手》本月5日首播，由中国花旦赵丽颖、实力派演员肖央和董子健主演。此剧处处是线索，毫不拖泥带水的剧情，令观众目不转睛，在豆瓣开分7.1，目前是今年迷雾剧场成绩最好的作品。

《谁是凶手》（简称《凶手》）由夯剧《庆余年》导演孙皓执导筒，讲述17年前在海舟市发生的几起连环杀人案，如今被重启调查，资深警察冷小兵（肖央饰）带着实习警察夏木（董子健饰）一同查案，意外发现心理医生沈雨（赵丽影饰）似乎跟悬案有所牵连，隐藏着不可告人的秘密。海舟连环杀人案的最后一名被害人，是与夏木亲如母亲的老师夏金兰（高露饰），夏木当年案发时，躲在阁楼目睹犯案过程，如今他加入警队，希望能找出真凶。

删成16集，节奏更紧凑

《凶手》开播连踩两地雷，一是宣传海报疑似抄袭日剧“Legal High”，二是剧中死者照竟然是活着的明星照片。树大招风的主演赵丽颖在《凶手》第三集才登场，首播当天已有针对她的演技负评。

《凶手》原定24集，上线时删减成16集，不过目前来看并没有影响剧情推进。《凶手》节奏紧凑，第一集开场，夏金兰便遭尾随进屋的凶手注射药物并割腕放血杀害，作案手法冷酷凶残，让人看了毛骨悚然；接连四起的尾随入室杀人案，现场都找不到指纹、脚印和毛发类的物证，凶手没有留下一点信息。

第一集后半部分，小沈雨与同学放学后到照相馆取照片，老板未露面，从门缝递过照片，小沈雨拿着的信封上有红色手印，是化学颜料还是血迹？离开时，她看到警察在派发连环杀人案的通缉传单，听到凶手的特征时，若有所思地要了一张传单，小沈雨的表情成为明显的伏笔。

三主角都有心理创伤

剧中几名主角都有各自的心理创伤：夏木因目击老师被杀，患上创伤后压力心理障碍症；冷小兵原本有机会击毙凶手，却因第一次出任务胆怯不敢开枪，不但放走凶手，间接导致同僚警察李岚（耿乐饰）、夏金兰丢命，多年来活在自责之中。

赵丽颖饰演的沈雨本身是一个谜团。第三四集中，沈雨目击长期受到家暴的精神病患肖华军（边天扬饰）将父亲推下楼，却对警方只字不提；在烧车案件中，她为肖华军做了不在场证明，在另一起杀人案现场，沈雨甚至为肖华军善后。到第四集尾声，她收到包裹，里头放着17年前海舟市连环杀人案受害者家中的物品，预告沈雨与当年案件有所关联……

现年34岁的赵丽颖向来擅长古装偶像剧，此次是她首度接演刑侦剧。积极拓展戏路的她将《凶手》定为转型之作，她饰演的心理医生沈雨亦正亦邪，心理素质异于常人，对待病患温柔贴心，面对警方的讯问却是异常沉着冷静。至于赵丽颖是否能顺利转型成功，有待观察。

警察受挫的桥段罕见

中国自媒体点评《凶手》时提出，第一集中冷小兵没有击毙凶手，反而遭凶手打伤，凶手接着杀害前去支援的警察，这样的剧情放在中国影视作品中，是罕见的尺度突破。

基于肯定刑侦人员的专业素养和震慑犯罪分子等考量，以往的中国刑侦剧基本上不会出现单打独斗的时候，因为打不过犯罪分子戏份的影响可大可小，因此中国编剧都有共识，不会创作这类的内容剧情。

《凶手》的冷小兵因首次任务的挫折心生愧疚，激发后来积极缉凶的动机，后续剧情应该也会合理化这场戏的必要性。