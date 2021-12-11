上陆综《因为是朋友呀》 谢霆锋爆谢贤 丧失自理能力“等死”

（香港讯）由容祖儿﹑蔡卓妍同锺欣潼（阿娇），首度合作推出的中国大陆综艺节目《因为是朋友呀》正热播中。三姐妹在首集就邀来好友谢霆锋﹑关智斌做嘉宾，一起大谈内心说话。当中谢霆锋谈及爸爸谢贤（四哥）现在的生活状态，透露他退休后无所事事不适应生活，甚至丧失自理能力“等死”，认为他是可怜之人。

谢霆锋说，艺人大大小小的事其实都有经理人﹑公司帮助，但久而久之甚容易令人失去自理的能力。谈及这个话题之时，谢霆锋就用作爸爸四哥为例子，扬言他就是失去自理能力的可怜榜样。

“他现在年长了很多，他天天都跟我说‘我怎么办，我要等死’，最主要是为什么呢？最主要是因为他不会安排自己的生活，就是以前他过去的60年都是人家安排，四哥，你今天去拍，你今天去上台……所以现在到他一个人要真的是过活的时候，他不知道怎么安排自己，他不知道一天起来可以干嘛，因为他永远看到的是闪光灯是摄影机。”看到父亲的状态，让他更珍惜工作对自己作出不同人生的安排。

谢霆锋还主动分享在他19岁第一次演出的时候，台下三万听众嘘声一片，更有人把手里的荧光棒、水瓶丢上台。舞台上的谢霆锋不仅要左躲右闪躲避攻击，还要装作若无其事地继续演出，主持人早已经吓得躲到后台。

但即使遭遇这样的情况，谢霆锋依然强忍着没有哭出来，反倒是一旁的助理，哭到肩膀抖动。这个经历成为他一辈子最难忘的，同时也时刻激烈、提醒着他，一定要努力，一定要争气。