被标签驸马爷一周年 袁伟豪不再反击

（香港讯）袁伟豪与张宝儿去年11月举行婚礼，日前两公婆到酒店Staycation庆祝结婚一周年。两人受访谈结婚一年以来的感觉，袁伟豪认为婚后生活非常舒适：“当二合为一的时候，我觉得分工真的分得非常的好，现在的我比拍拖时更觉得舒服。（为什么？）一来我们有了房子，又请了工人姐姐，家务事都让工人姐姐做，我们就专心做自己的事，就是专心工作，专心去玩。”张宝儿就直认两人之前会为了做家务而起争执：“我好想帮你，但我真的很不会做家务。”

张宝儿欣赏老公够坦白，不爱计较，对身边的人十分大方。不过对于老公平时的花费，她就有些怨言：“你喜欢买车和买玩具，因为你小时候没有满足到自己，所以一有能力就全买回来。但以我的角度看，会觉得你已经捱了这么多年，有一笔资金的时候，是不是应该好好拿去投资呢？”

因老婆出身大富之家，父亲在礼顿山拥有至少3亿港元（5200万新元）物业，所以袁伟豪被外界封为“亿万驸马”。他曾反击，指自己“没有那么差”，但这次他就大方直认：“我投资啦，投资在你身上！我赚到人生第一桶金，就是娶了张宝儿做我老婆。”

袁伟豪坦言自己入行多年，直至2016年事业才有起色，不过在2018年后休息了一年半没有拍剧，和老婆去旅游，享受人生，之后为了娶老婆，就用尽身家：“坦白讲，结婚已经差不多用光我所有的钱，所以我就说赚到第一桶金就是娶了这个老婆，这是一个非常大的满足感。”