朱秀凤吁新演员 向2阿姐学习敬老

本地医疗剧《你也可以是天使4》正在拍摄，本地老戏骨朱秀凤剧中出演郑惠玉和向云一对姐妹的妈妈，她表示两位阿姐在片场对她十分照顾，希望现在的新演员能向她们学习如何敬老。

朱秀凤从《你也可以是天使1》就开始参演，虽然剧集班底在第4季大换血，但她仍出演郑惠玉和向云的妈妈。三人仅在这部系列剧中就合作了四次。

她昨天（12月11日）受访说，两位阿姐在片场都很照顾她。她表示，郑惠玉看似高不可攀，有女王风范。但其实在片场更像阿嫂，两人聊天内容都是家长里短，比如煮菜用什么锅比较好，也一起聊哪里有好吃的美食等。

向云则给朱秀凤留下的印象一直很和气，非常敬老。“每次拍完戏她都载我回家。她也很大方，买东西一定会买一包给我。”

朱秀凤感叹现在的新演员应该向这两位阿姐学习，不要觉得自己是真红，一副高高在上的样子。“我和新演员合作过，我觉得，在演技上有突破，会演戏才是真红，不是只出现在银幕上，有广告就是真红。”

不担心患失智症

今年77岁的朱秀凤在《天使4》中出演患有失智症的年长人士，住进了故事的发生地乐龄护理中心。

她表示多年来，仅在一次短剧中演过类似角色，但演中风者就多达7、8次，快成中风专业户。

不过她认为，失智症和中风两者区别很大，因此过往的经验不易拿来直接用，于是有去网上寻找相关资料做参考。

她从资料得知，失智症者发作时也分“文”和“武”，“武”的失智症者会很暴力，而自己在剧中的角色属于初期阶段，属于比较“文”的患者。因此她在诠释这一角色时，会尽量通过茫茫然的眼神来表达。另外也通过台词，把发病时以及正常时的状态区别开来。

已77岁高龄的朱秀凤表示现实中不担心患上失智症。“我比较相信命运的安排，要来的时候就会来。医生也说过，每个人都可能患上失智症，就看是什么年纪发生。”