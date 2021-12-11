戏如人生 人生如戏 米雪：当演员有使命感

TVB翻拍21年经典剧集《十月初五的月光》，找来米雪、胡鸿钧、罗天宇、何依婷和石修等重新演绎经典人物，而米雪在剧中饰演的就是当年薛家燕演绎的“Q姨”。

这部台庆剧自开播以来，观众的褒贬不一，米雪则觉得接拍“Q姨”很好玩，想给观众一个全新的感觉。

米雪接受《新明日报》的音频访问时说，当年曾经看过这部经典剧，没想到自己有机会演出剧中经典人物，所以感觉很“好玩”，演出了“Q姨”后，更发现“Q姨”不但是个普通师奶，也是个有责任感、爱家人爱朋友、重情重义的人，她希望观众看了能像“Q姨”做个开心的快乐人。

米雪说，她一直都觉得演员有个使命感，所谓戏如人生，人生如戏，戏剧就是反映人生百态，透过剧情告诉观众做人的处事态度等，所以她说：“我常觉得看戏可以教育我们，就像我朋友常说，生活遇到难解决的问题，有时可以从戏中的一些情节领悟到一些解决的道理。”

隔了一段日子再回TVB拍剧，又和年轻演员合作，米雪对他们赞不绝口，认为他们很努力，尤其胡鸿钧，他学手语学得很好。

米雪被称为“亚洲美魔女”，66岁的她依然神采飞扬，问她有何养生之道？

她说：“最重要是开心，生活要自律，注重饮食和运动，当然还要与时并进，吸收新知识。”

胡鸿钧望社会关心不幸人士

为演“初哥哥”，胡鸿钧去听障协会观察听障人士的日常生活。

胡鸿钧受访时说，在剧集开拍前，除了重看当年的剧集之外，心里确实有点压力和紧张，不过，在开拍时就尽量将这些压力的包袱给抛开。

为演好“初哥哥”，胡鸿钧说他不但向手语老师学手语，同时也拜访听障协会，观察听障人士的日常生活，以及他们在用手语时的肢体语言，演出了“初哥哥”后，他希望社会大众能给予不幸人士多点爱与关怀。

有说他演出“初哥哥”，将被提名入围今年《万千星辉颁奖典礼》视帝一奖，对此，他表示从没有过于在乎奖项，若得奖就是个bonus，是否有提名或得奖，对他而言，最重要是莫忘初衷，把戏演好、歌唱好，有好的作品给观众和粉丝。

《十月初五的月光》，周一至五晚上8时30分；翡翠台（星和娱乐838频道与 新电信电视511频道）、Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看，以及Hub粤语随选（星和娱乐839频道）重温。