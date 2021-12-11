白薇秀蝉联亚洲电视大奖女主角奖 田铭耀不敌赵又廷错失视帝

第26届“亚洲电视大奖”今晚（12月11日）以线上颁奖典礼的方式，揭晓各大演技奖项的得主。本地演员白薇秀在上一届亚洲电视大奖，凭借沃土影视制作的英语剧《最后的夫人》获得最佳女主角（数码平台）奖，今年再以沃土制作的华语剧《触心罪探》蝉联此奖。

白薇秀在得奖感言中说，透过《触心罪探》里的自闭症角色了解自闭症患者与家属的苦楚，呼吁外界以更宽大的心去理解不同的人。她也提到，剧集于疫情期间拍摄，剧组克服疫情所带来的变数完成作品，“谢谢大家，没有你们，一切都不可能。”刘子绚以堂堂映画制作的电视剧《卧虎藏鬼》提名最佳女主角（数码平台）奖，不敌白薇秀。最佳男主角（数码平台）奖的得主是剧集“Serigala Terakhir”的印度尼西亚演员Abimana Aryasatya。

田铭耀以《卧虎藏鬼》角逐视帝宝座，但不敌《平凡的荣耀》的台湾演员赵又廷。本届视后是《人生最棒的礼物》的日本演员石原聪美饰（也译石原里美）。

最佳男配角奖方面，本地男星吴振天未能凭《卧虎藏鬼》获奖，该奖得主是电视剧“Sunflower”的印度演员Ranvir Shorey。本地女星罗美仪，美心和许优美分别以电视剧《卧虎藏鬼》《触心罪探》和英语剧《纯爱手册》（Teenage Textbook：The Series）入围最佳女配角奖，三人无缘得奖。奖项由《光的孩子》的台湾资深演员涂台凤获得。

本地短片“Missing in Action”获得最佳品牌内容奖（Best Branded Content）。本届最佳戏剧是宋仲基与全余赟（也译全汝彬）主演的韩剧《黑道律师文森佐》（Vincenzo）。

技术类奖项的成绩于昨晚（12月10日）举行的第一场颁奖典礼揭晓。由哇哇映画制作、本地名嘴林明伦与Pornsak携手主持的《邻里来爆料》获得最佳生活类节目奖。本地动画短片“Soft Rain”夺下最佳单集网络节目／最佳短片奖。