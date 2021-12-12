驱魔使者 The Divine Fury

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

自小失去父亲的MMA格斗冠军龙厚（朴叙俊饰）对信仰失去信任，某日手心突然出现怪异伤口，于是寻求驱魔祭司安神父（安圣基饰）的帮助。两人齐力迎战黑暗主教（禹棹焕饰），正邪大战一触即发。电影成功营造黑暗神秘氛围，安圣基和朴叙俊的互动似父子般温馨，禹棹焕扮演的反派够“坏”但不够“邪”。

欢喜大世界 2

8频道 晚上9.00

本地娱乐资讯节目，以上世纪70、80年代的“大世界”为背景。儿时乐园的场景，童年最爱的小吃，趣味十足的有奖问答，以及围坐在一起聊聊天的快乐时光，带你我回到美好时光。节目也会邀请资深艺人一起回顾经典戏剧的趣味回忆。

沙风暴

Ｕ频道 晚上9.00

吉姆见美惠和妮茶后惨遭杀害。印堤和妮茶各怀鬼胎，但他们都不希望被美惠查到挪用公款之事。

沦落人 Still Human

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

中年男子汉昌荣（黄秋生饰）因工业意外受伤瘫痪后，妻离子散；年轻的菲律宾籍女子Evelyn（Crisel Consunji饰）放弃当摄影师的梦想，离乡别井到香港当女佣。两个陌生人相遇相识，学习面对人生。

天劫倒数 Greenland

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上8.00

彗星碎片即将落入地球，人类面临灭绝危机，唯一生存的希望是格陵兰的庇护所，约翰（Gerard Butler饰）带着妻儿排除困难险阻求存。