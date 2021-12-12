有些电影，想当然是所谓的影评人会不置可否甚至厌恶，而观众却十分喜爱的。例如这一部——《奇迹——给总统的一封信》。

这个故事假如是在20年前由美国人来拍，大抵会是一出奥斯卡影帝Tom Hanks（汤姆汉克斯）和金像导演Steven Spielberg（史提芬司匹堡）式的作品，不过大导必会运用特效加一大段漫游浩瀚太空的描绘以震慑观众。

《奇迹》不会进入我的全年十大榜单，但绝对适合在佳节气氛浓厚的12月观赏，这是我不介意一看再看的温暖小品，和在农历新年对周星驰喜剧百看不厌，道理是一样的。本想推介Benedict Cumberbatch（本尼迪克特康伯巴奇）与新西兰导演Jane Campion（珍康萍）合作的西部文艺片，却怕你欣赏了10分钟就沉沉睡去，尽管这电影在威尼斯影展获奖，但这和你我毫无关系。再不然看看老派作风的汤姆汉克斯与机械人、狗贩卖温情？却多少感觉已不合时宜难投入。再耀眼的明星，属于他的时代总会过去。现在看见Matt Damon（麦特戴蒙）和Ben Affleck（班艾佛列克）写剧本，再联手大导演Ridley Scott（雷利史考特）的史诗格局电影，我也已无半点兴奋。

韩国影剧作品成大势

电影圈，是残酷的。

作品会说话。不需要大明星，写一个讨喜的剧本，找几位演技不俗的演员，好好地讲故事，老调重弹也能弹出动人心弦的乐章。

连漫威电影也热潮已退的今日，好莱坞尚未能摸索出吸引人的全新方程式，而日本曲高和寡，中国又太爱国主义，百花齐放的韩国影剧作品成了大势，是顺理成章。

韩国商业片，其实至今仍有几分辉煌时期的港片风格，但更懂拿捏人心。剧本铺排滴水不漏，适度制造情节转折，直触情感层面。明知是最俗套的计算，明知刻意煽情，仍让你心甘情愿深陷其中，笑着笑着竟哭了，情绪被牵动随之起伏。

就是让人感觉，似真心实意为满足普罗大众而拍。

《奇迹》的简单，是我欣赏的。

聪明地以世上最小也是韩国首座民造火车站为重心，以1988美好单纯的年代作为背景贩卖情怀，主题是全世界都能共通共情的——梦想，用了近两小时专注讲一个家庭走出悲剧得到救赎的故事，人物不多，没有多余枝节，典型的故事却拍得克制，起承转合节奏精准，导过韩版《现在很想见你》的导演李章焄掌控得恰到好处。

韩国艺人演技无从挑剔

向总统写出54封请愿书，不过是引子，而梦想则是故事的切入点。真正想讲的是亲情，前段凸显姐弟情，后段着眼于父子关系，各有各动人处。我本是为了李圣旻而看，他在片中塑造不苟言笑默默坚守工作岗位将情感藏匿的传统父亲形象，一个眼神尽诉千言万语，一如预料的精彩。

本片更难得的是34岁朴正民演呆萌寡言的天才，还有他那古灵精怪的姐姐李秀敬，情感表现也毫不逊色，同样引人入胜。润娥够美够可爱，充分发挥个人魅力，已是任务达成。我常惊讶于韩国演员无论实力或偶像派，演技几乎都无从挑剔。

天才的故事，本来就是天方夜谭，《奇迹》里的从零到有的偏乡小镇火车站，象征不可能的奇迹，只可能存在虚构想象之中。

有些电影旨在反映现实，而有些电影则负责带来希望。

虚假吗？但大家都愿意去相信。或者应该说，我们不得不相信。

这沉重的世界，急需一丝让人类还能撑下去的乐观。纵使毫无凭据逻辑可言。

信者，才能得救啊。