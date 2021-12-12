回忆《出路》满脸小肉瘤 林湘萍：丈夫不愿让孩子看

回忆当年拍摄《出路》饰演患皮肤敏感而脸蛋长满小肉瘤，本地艺人林湘萍说，丈夫Alex（田恩沛）表示不要让孩子看到。

《出路》是新传媒于1999年拍摄的电视剧，故事改编自陈国贲和张齐娥联合创作的同名小说《出路》，剧集聚集了本地多位演技派的演员参与演出，包括谢韶光、许美珍、曹国辉、郑斌辉、李锦梅、淳于珊珊和林湘萍等，也在当年的《红星大奖》中囊括不少大奖，如“最佳男主角”、“最佳女主角”、“最佳男配角”、“最佳电视剧”和“最佳电视剧主题曲”等。目前，该剧在新传媒8频道重播，虽然事隔多年，但依然广受观众们的喜爱。

林湘萍在剧中饰演海燕一角，长得貌美如花的她，后因患皮肤敏感而长满肉瘤，遭到众人排斥。日前，林湘萍在IG贴出“海燕”满脸肉瘤的照片，并在文末写道：“老公看了有吓到，叫我不要让孩子们看哦！”

针对此事，记者联络上人在台北的林湘萍，她说，当时他们正在吃晚餐，突然丈夫Alex在手机的朋友群中看到这张造型照，惊讶地“啊”了一声，接着就对她说绝对不能让孩子们看到，湘萍说：“Alex或是担心孩子看到我这样的造型会被吓到做噩梦或当场反胃吧！”

不过，互联网年代，万一孩子们在网络上看到呢？

“我想有一天他们一定会看到妈妈以前拍过的作品，我也喜欢他们能看我拍过的戏，让他们知道我学习的经验。 现阶段他们对互联网没接触那么多所以还OK！哈哈！”

朋友在群组中发了“海燕”的造型照，也勾起了林湘萍当年拍摄这部剧的难忘回忆，提及“海燕”的造型，她依稀记得前后需要花三小时来化和卸妆，结果拍完后导致她皮肤严重过敏，看了好几次医生。

“现在知道自己是敏感性肌肤，不适合化特效妆，经历了看了好多不同皮肤科医生后才好，也许现在拍戏若要用化妆特效，我就要慎重考虑了。”

尽管《出路》让林湘萍皮肤严重过敏，但她还是很开心接演这个角色，她说观众至今还忘不了“海燕”的样子，而《出路》也是她最满意的作品之一，“其实我满意的作品还有《神雕侠侣》《有福》《破茧而出》《宝莲灯》《同心园》，尤其《同心园》是我第一演反派。”