遭“狮城陈冠希”毒舌 曾诗梅片场泪崩

非剧本有的！百万导演孙立人爆料，被“狮城版陈冠希”毒舌讥讽“皱皮老女人”，曾诗梅片场失控飙泪爆粗！

“你其实只是一个老女人，脸上已经有那么多皱纹......（对白大意）”任何一位女性被这样抨击都会受不了！

剧本并没有这样的对白，因此冲击力特别大。

《今夜不回家》监制兼导演孙立人接受《新明日报》访问直言：“当男星何柱贤对曾诗梅破口而出，讥讽她是‘老女人’，脸上爬满皱纹时，我见到诗梅的脸变得惨白，情绪有点崩溃，眼眶泛泪以粗话反击，当我喊了Cut，上前抱了抱诗梅，安抚了她，她似乎还没从戏里走出来......”

5分钟之后，诗梅的情绪才稍微平复，告诉导演：“我太投入了！”

自创对白 何柱贤：我是不是太过分？

谩骂“老女人”的帅哥男星何柱贤惹哭曾诗梅，内心有点不安，反问导演：“我这么说是不是太过分？”

立人提到诗梅飙泪时说：“其实是我要求何柱贤在那一场戏把诗梅骂到一文不值，逼使诗梅以粗话反击，她虽了解剧本骨架，但没预料到对手会这么说她，情绪立即涌上来。”

《今夜不回家》只有剧本框架、没有对白，孙导期待的就是看到演员之间撞击出最真实的反应。

“我要求演员对白自己发挥，表现越自然越好！”

本报率先报道《今》本月初开拍，导演孙立人昨天受访，表示《今》塑造了“狮城陈冠希”（何柱贤饰）这样一个花心男人，阅女无数，内心空虚，希望安定下来之后，他求助曾诗梅饰演的爱情顾问，不料一席话下来，何柱贤发现曾诗梅似乎想向他“推销”的是自己，毒舌连珠炮发射，戳中熟龄女性的软肋，令曾诗梅恼羞成怒以粗口回敬！



何柱贤（左）与曾诗梅。（网络）

集合4帅哥 非正派角色

新片《今夜不回家》其中一亮点就是帅哥特别多，在韩国发展的狮城帅哥何柱贤、能说流利华语的李诚璨、在本地念书的中国武汉学生孙震宇，当然也有Ah Boy包尚泽，都是养眼一族。

但四男无一演绎正派角色，不是道德沦亡杀人犯、就是视女人为玩物的渣男，导演孙立人被问起直笑：“就是要制造这样的反差，表面与内心的邪恶是对立的。”

他赞何柱贤因热爱演艺工作，放弃当医生机会，到韩国发展；韩星李诚璨态度积极，还在现场帮他当起另一韩女星金昭昀的韩语翻译；孙震宇首次拍电影，角色个性内敛怯弱，因做错事受到良心煎熬，至于包子包尚泽，“他演个粗犷的人，我一看就知道非他莫属。”

包尚泽操出老鼠肌

尚泽2000年自中国杭州与父亲来新，如今已成为新加坡公民，《今》演回中国男人，要当健硕“大只佬”，他积极减重，从69公斤减至65公斤，还花三周时间练出老鼠肌。

尚泽也苦练北京口音，笑说从中国电视剧偷师、跟中国朋友学北京男人说话的方式。

韩星李诚璨爱上狮城肉骨茶

11岁被双亲送去北京念书，说得一口流利华语的李诚璨，在《今》中以华语原音说对白，对比新韩拍摄，健谈的李诚璨认为狮城的导演会更多与演员沟通，“像我与孙立人导演，虽然首次合作，感觉却好像认识了很久！”

接演的角色充满阴暗面，长得阳光帅气的李诚璨认为是一个很大的挑战。

李诚璨在《今》中演绎一名“中国男人”，他说：“我热爱中国文化，喜欢汉字，也希望日后有机会到中国发展，若接拍中国电影或中国剧，我也不需要配音，观众会看得更投入吧。”

李诚璨喜欢新加坡的拍摄环境，也爱上狮城美食：“像肉骨茶、鸡饭、卤鸭，都很好吃！”

孙震宇望往演艺圈发展

孙震宇长得俊朗，目前攻读Singapore Raffles Music College舞蹈系最后一年，他来自武汉，只身来新四年。

孙震宇在《今》演歹角，“开始有点抗拒，但已努力克服，首次拍电影的经验很宝贵（如何诠释坏人感觉？）我靠闪烁的眼神表达情绪。”

震宇擅于舞台剧、唱歌，也会现代舞，明年7月正式毕业，希望往演艺圈发展，会回中国叩门还是留守本地？

“中国演艺圈竞争太激烈，若有可能，希望先在本地演艺圈发展。”孙震宇笑说。