与赵丽颖再次合作 常鲁峰：她转型成功

1997年“才华横溢出新秀”冠军常鲁峰2001年约满新视（新传媒前身）之后回中国发展，并且改名“常铖”，多年来以常铖接演的作品过半百部，一直到今年7月他宣布将名字改回大家最熟悉的常鲁峰。最近爱奇艺“迷雾剧场”推出悬疑刑侦罪案剧《谁是凶手》（《凶手》），该剧去年8月开拍，由赵丽颖、肖央和董子健主演，当时常鲁峰以常铖之名参演，第一集中他已经悄悄登场。

《凶手》共16集，目前播出的六集中，常鲁峰跟肖央和董子健有不少对戏，他接受《联合晚报》访问时说，接下来也会与赵丽颖有许多对手戏。剧中赵丽颖饰演藏有不可靠人秘密的心理医生沈雨，似乎跟当年连环杀人案脱不了关系，常鲁峰饰演的刑警队队长高鹏则负责调查该起案件，目前来看戏份不少，是剧中的关键人物之一。

现年34岁的花旦赵丽颖过去接演不少古装偶像剧，对于《凶手》被指是她的转型之作，常鲁峰说，第一次跟赵丽颖合作也是古偶《青云志》，相隔五年再度对戏，他认为赵丽颖外型没有任何改变，但专业上“成熟了很多”，“大家只须回答一个问题，就能回答她是否转型成功。你觉得沈雨有古偶的影子吗？如果没有，她是成功的。”

他接着表示，自己在拍《凶手》时只看到了沈雨，完全看不到赵丽颖过去古偶的表演痕迹，“单凭这一点，她是成功的。”

另外，常鲁峰在提及拍摄过程时透露，无论是演员或幕后团队都求好心切，经常到了片场会开会讨论，“戏马上要开拍了，但可能1小时过去了还没拍，因为还在讨论。悬疑刑侦剧的情节和台词逻辑性要很强，不能有任何疏漏，演员的想法是很好的补充，所有人是为了让这部戏更好……若观众看得出用心，大家的辛苦就没有白费了。”

常鲁峰（右一）对年轻实力派演员董子健（右二）留下很好的印象，预告与赵丽颖（左一）也将会有不少对手戏。（互联网）

与妻婚后仍同剧演出

常鲁峰2014年与同为演员的太太曲双卿（前名曲双双）拍戏结缘，婚后夫妻两依然有好几次是同剧演出，包括年初播出的古装剧《我就是这般女子》中饰演的云庆帝、后、献礼剧《理想照耀中国》、待播中的《夜燕白》等。常鲁峰说：“我觉得剧组只有一个标准，就是我们适不适合角色。至于我们是不是夫妻，这不是重点。”

他认为夫妻共事利大于弊，多了相处时间，并指若观众入戏不会顾及两人现实生活中是否是夫妻，“若观众没看进去，演员私下关系不会有什么影响。”

两人育有8岁女儿，常鲁峰说，跟太太同时开工时，如果女儿放暑假就会带在身边，如果她必须上学，双方父母会轮流帮忙照顾。至于女儿对拍戏是否有兴趣？“现在她好好读书，等她将来面临职业选择，让她自己决定。（支持她当演员？）如果她做这个决定，我们会支持。”

拍剧遇见同是“才华”出道演员 倍感亲切

常鲁峰目前在拍古装剧《长月烬明》，他说，该剧是他继去年《半是蜜糖半是伤》之后，再度饰演小花旦白鹿的父亲；巧的是，该剧男主角同样是《半是蜜糖》的罗云熙。他透露，跨年和春节应该会在《长月》剧组度过，该剧预计明年二三月份杀青。

他受访时也有感而发说，之前拍《半是蜜糖》，遇到参演该剧、在台发展的马来西亚艺人谢佳见，两人均是参加“才华”出道，“当时遇到非常有亲切感。新加坡作为我的发源地，我特别希望电视台的演员能加入中国影视的大圈子。中国影视崛起是必然的，而且会整合港台市场，希望新加坡的演员可以多参与中国平台的制作。”