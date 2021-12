台湾年度10大卖座片揭晓 《当男人》2千万票房称霸

(台北讯)2021年接近尾声,邱泽和许玮甯前天无预警宣布婚讯闪瞎众人,“泽甯CP”定情电影《当男人恋爱时》也以4亿540万台币(约2000万新元)登上台湾目前年度票房冠军,更是继2008年《海角七号》后,再度由台片称霸年度票房。报道指,《当男人》靠着好口碑一路大卖,若非5月台湾疫情暴发,全台进入三级警戒,戏院被迫关闭,票房应有机会再飙高,甚至超越《我的少女时代》(票房达2023万新元)的影史台片票房第五名。

《哥吉拉大战金刚》称霸外片

去年台湾整体票房创下近30年来新低,今年目前票房与去年同期相差不远。台湾上半年先以台片《角头-浪流连》于农历春节后率先破亿台币,最终票房为1亿6176万台币(约798万新元),之后以3月市场表现最优秀,除了冠军《当男人恋爱时》,《哥吉拉大战金刚》(Godzilla vs. Kong)卖破3亿5800万台币(约1767万新元)称霸外片,年度票房排名第二。

排名年度第三的《永恆族》(The Eternals)则是今年目前台湾最卖座的漫威电影宇宙作品,同时也是台湾疫情后最佳票房成绩,全台票房截至本月9日约为2亿5261万台币(约1247万新元);《猛毒:血战大屠杀》(Venom:Let There Be Carnage)则以1亿5500万台币(约765万新元)登上年度票房第五名。

年度票房第6至10名则依序为《沙丘瀚战》(Dune)1亿5326万台币(约756万新元)、《生死交战》(No Time To Die)1亿5050万台币(约743万新元)、《尚气与十环传奇》票房1亿4943万台币(约737万新元)、《玩命关头9》(The Fast and the Furious)1亿3564万台币(约669万新元)、台片《月老》目前票房约1亿3453万台币(约664万新元)。