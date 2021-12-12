台湾年度10大卖座片揭晓 《当男人》2千万票房称霸

（台北讯）2021年接近尾声，邱泽和许玮甯前天无预警宣布婚讯闪瞎众人，“泽甯CP”定情电影《当男人恋爱时》也以4亿540万台币（约2000万新元）登上台湾目前年度票房冠军，更是继2008年《海角七号》后，再度由台片称霸年度票房。报道指，《当男人》靠着好口碑一路大卖，若非5月台湾疫情暴发，全台进入三级警戒，戏院被迫关闭，票房应有机会再飙高，甚至超越《我的少女时代》（票房达2023万新元）的影史台片票房第五名。

《哥吉拉大战金刚》称霸外片

去年台湾整体票房创下近30年来新低，今年目前票房与去年同期相差不远。台湾上半年先以台片《角头－浪流连》于农历春节后率先破亿台币，最终票房为1亿6176万台币（约798万新元），之后以3月市场表现最优秀，除了冠军《当男人恋爱时》，《哥吉拉大战金刚》（Godzilla vs. Kong）卖破3亿5800万台币（约1767万新元）称霸外片，年度票房排名第二。

排名年度第三的《永恆族》（The Eternals）则是今年目前台湾最卖座的漫威电影宇宙作品，同时也是台湾疫情后最佳票房成绩，全台票房截至本月9日约为2亿5261万台币（约1247万新元）；《猛毒：血战大屠杀》（Venom：Let There Be Carnage）则以1亿5500万台币（约765万新元）登上年度票房第五名。

年度票房第6至10名则依序为《沙丘瀚战》（Dune）1亿5326万台币（约756万新元）、《生死交战》（No Time To Die）1亿5050万台币（约743万新元）、《尚气与十环传奇》票房1亿4943万台币（约737万新元）、《玩命关头9》（The Fast and the Furious）1亿3564万台币（约669万新元）、台片《月老》目前票房约1亿3453万台币（约664万新元）。