一曲红遍亚洲 曲婉婷歌声里对母有否愧疚？

11月17日，38岁中国歌手曲婉婷的母亲张明杰因受贿、滥用职权一案，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，个人全部财产没收。外界关注这起案件，很大关系是因为曲婉婷的身份。

曲婉婷的创作专辑《我的歌声里》。（封面）

2012年，曲婉婷的歌曲《我的歌声里》被选手李代沫在选秀节目《中国好声音》的舞台上，唱火全中国。曲婉婷顺势崛起，甚至唱进春晚，成为最亮的新星。与此同时，她的母亲张明杰因为十几个离职工人连续六七年坚持不懈地揭发检举其巨贪的黑幕，正要开始接受中国共产党纪律检查委员会的调查。

曲婉婷的高光时刻——在春晚搭档男演员杜淳合唱《我的歌声里》。（互联网）

2014年9月22日，张明杰接受调查后被扣押，从此再也没能回家；曲婉婷则搭机逃到国外。

曲婉婷3岁就显示唱歌天赋；16岁去加拿大读书第一年，在一场歌唱比赛获得冠军；26岁和加拿大音乐公司签约，成为著名歌手Avril Lavigne（艾薇儿）的师妹；之后她为电影《春娇与志明》创作两首歌曲，其中一首《我的歌声里》捧红了李代沫。李代沫后来吸毒被捕，成了永不翻身的劣迹艺人，所以这首歌捧红的两个人都黄了。

她在2012年连连得奖，翌年站上央视春晚C位献唱。

母亲的低工资 女儿的高学费

走红后，曲婉婷在一次采访中承认，母亲是她童年时候的英雄，“她是一个勤奋的人，她给了我能得到的最好的生活，不管她是如何做到的。”

曲婉婷真不知道？据中媒报道，大学毕业的张明杰事业心强，越来越受不了老百姓的普通生活，对公职职位较低的老公曲恒也越来越不满。

曲婉婷从小就享受母亲给她最好的生活。（互联网）

两人的结合，起于张明杰某夜遇到一伙流氓，园林局美工师曲恒英雄救美。曲恒婚后满足于过踏实日子，张明杰却野心膨胀，月薪仅约2000多新元（以下皆新元），却硬送曲婉婷往加拿大读书，一年交付4万元学费。

女儿走后，张明杰马上便离婚，并抢到女儿的抚养权。她一路拼搏，三年后做到哈尔滨市道里区副区长，负责国有企业改制工作，当中涉及数以千万元计的资金。改制涉及到厂里职工们的后半生，改好了，他们的生活有保障，改不好就等于丟掉他们的活命钱。

张明杰把当时有154万平方千米，光土地价值四亿多元的哈尔滨原种繁殖场通过权利操作，评估为负资产，然后以不值其价值零头的1200万元卖给注册资金只有10万的私人企业，造成国有资产流失；之后又想办法把钱挪到她哥哥当副总的另一间私企。

母亲下狱 女儿逃亡

之后，她虚构土地转移权，侵吞了国家7000万元的征地款，其中包括220万的失业职工安置费，也都进了她的口袋。

被违规解聘的工人，一夜之间失去收入，连退休养老医疗保险遣散任何赔偿和保障，全都没有。有家庭为了维持生活，不得已让女人出卖皮肉；有人没钱看病，或受不了家里鸡犬不宁，或熬不过穷困日子，选择了轻生。

2017年大热的反腐剧《人民的名义》就以张明杰为剧中高小琴角色的原型。张明杰那时还以为自己一手遮天，滴水不漏。另一方面，远在加拿大的曲婉婷则好吃好住。中媒指她念书时不住宿舍，住独立公寓；喝酒开派对，过着高消费的生活，最后延迟一年才毕业。

《人民的名义》里高小琴一角，以张明杰为原型，由胡静饰演。（剧照）

2014年，趁《我的歌声里》爆火，曲婉婷展开全球巡演，哈尔滨第一站票房冷清。第二年她卷土重来，门票一扫而空，据说是张明杰瞒着她包下半个场子。

但演唱会过后两个月，张明杰出事了，和同居男友王绍玉被检察机关依法逮捕。本打算在国内发展事业的曲婉婷如惊弓之鸟逃出中国，从此远离家乡和母亲。

张明杰（右）和同居男友王绍玉都被判坐牢。（互联网）

母亲死坐牢里 女儿死守国外

中媒指出，如果说张明杰的犯罪起码是扭曲的母爱在作祟，那曲婉婷作为直接受益人比起她妈来，似乎一样可恶。

张明杰最初被检方建议判处死刑，但在中国的法律，退赃可以大幅度减轻处罚，然而曲婉婷带着母亲给她的赃款死守国外，坚决不退一分钱。

除了连续七年在网上为母喊冤，又给加拿大大使馆写信，请求保障妈妈的健康权，她几乎没有用任何实质的行动为她争取减刑。

曲婉婷今年4月推出新歌《哑巴》，反映内心绝望。（海报）

从社媒上的照片，可以看到她日子照过，在欧美各地看球、冲浪、潜水、数海豚、晒太阳。有两年，她身边陪着比她大19岁，刚离婚不久的加拿大市长罗品信（Gregor Robertson）。她否认外界质疑她以小三身份介入男友的婚姻，但这段感情指维持两年就断了。

曲婉婷和罗品信拍拖时的亲密照，散见社媒，（IG）

披上贪官女儿的外衣，又被指靠着赃款过活，曲婉婷的形象和梦想恐怕就此断送在母亲一路为她铺展的荣华富贵里了。在她的歌声里，对于牢里的母亲，可会透露丝丝的愧疚呢？