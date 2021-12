许美静重新演绎《城里的月光》

有好一阵子没在荧光屏前亮相的本地歌手许美静,最近惊喜现声现身,不但重新演绎经典金曲《城里的月光》,也在这首歌的最新MV中尾端秒现,让不少粉丝惊喜万分。

原来串流平台Disney+即将推出更多亚洲影集,包括本地、中港台、韩国等地的精彩节目,于是邀请了许美静为宣传短片“亚洲剧场伴你左右”(Stories from the Heart of Asia)和各行各业的人士重译经典歌曲《城里的月光》,宣传短片昨天(12日)在Disney+的Youtube官网推出,而美静也在自己面簿分享。

久违露面的许美静在接受本地媒体访问时透露,刚接到这份邀约时,由于对方不方便透露身份,所以她有意婉拒,但却感觉对方拳拳盛意,而后知道是Disney+,就答应了邀约。

美静说:“Disney是一个家喻户晓的名字,从小就曾经看过它的电影,它在我的成长过程中扮演着重要的角色,这次的合作算是缘分吧!”

好久没进录音室的美静,也曾经担心重新演绎《城里的月光》会应付不来,不过,进入录音室后发现自己和制作人陈佳明与录音师虽然久没合作,但默契仍在,故录音十分顺利。

《城里的月光》是许美静的成名曲之一,由陈佳明作曲填词,于1995年发行,至今海内外的传唱度非常高。今年9月台湾华研音乐也找来12组歌手动力火车、林宥嘉、周蕙、郁可唯、F.I.R.飞儿乐团、文慧如、陈昊森及耿斯汉等透过云端录制重新演绎的这首歌曲。

对于这次有机会重新演绎自己的经典金曲,美静对本地媒体说,已经步入中年的她,或许无法具体说会有什么改变,但听众可能会更加敏锐地听到一些改变。接着,她感性地说:“这首歌是我跟大家的一个很美好的回忆,也是一个新的开始。”

MV惊喜现身

许美静也在MV中惊喜现身,粉丝雀跃万分。

美静除了走进录音室重新演绎这首经典金曲之外,也在MV中现身。MV中所见,美静是在歌曲的尾端出现,地点是在散发怀旧气息浓厚的珍珠坊停车场顶楼,她一贯地波西米亚风装扮,坐在沙发上深情地演唱《城里的月光》。

虽然MV中美静仅现身短短20多秒,但这也是相隔两年后再次公开亮相,上次是在2018年新加坡室内体育馆举行的《明天36新谣演唱会》,当晚美静也唱了《城里的月光》,以及另一经典金曲《阳光总在风雨后》。

美静也在个人面簿分享MV,不少粉丝留言表示感动,“还是原唱最醉心”、“这首歌深入民心,没人能代替,加油啊!”

陈佳明:只花2天录音 本地知名制作人

陈佳明,也是《城里的月光》作曲和填词,再次和许美静合作,他说,虽然许美静有将近3年没进录音室,但一开麦她很快就进入状况。

陈佳明今早接受《新明日报》访问时说,原本制作单位预留三天录音,但美静只花了两天就把歌曲给录制完成,“毕竟我们大家有一段日子没合作,担心会有默契问题,不过,录音第一天,大家的默契马上回来,而美静也很快就进入状况,两天内就把歌录完。”

《城里的月光》将近20年来,传唱度高,翻唱度也高,更有许多不同的版本,问佳明这次重新录制碰到哪些难题?

“确实有点压力,后来Disney+的创意总监将整个构思告诉我后,和编曲商量后,就决定以很贴近人心的感觉,去编出每个人都可以抱着一把吉他弹唱全新版本来。”

读者可上网观看许美静重新演绎《城里的月光》,网址:https://www.youtube.com/watch?v=G0D_feINx5U&t=1s