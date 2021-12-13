许美静重新演绎《城里的月光》

有好一阵子没在荧光屏前亮相的本地歌手许美静，最近惊喜现声现身，不但重新演绎经典金曲《城里的月光》，也在这首歌的最新MV中尾端秒现，让不少粉丝惊喜万分。

原来串流平台Disney+即将推出更多亚洲影集，包括本地、中港台、韩国等地的精彩节目，于是邀请了许美静为宣传短片“亚洲剧场伴你左右”（Stories from the Heart of Asia）和各行各业的人士重译经典歌曲《城里的月光》，宣传短片昨天（12日）在Disney+的Youtube官网推出，而美静也在自己面簿分享。

久违露面的许美静在接受本地媒体访问时透露，刚接到这份邀约时，由于对方不方便透露身份，所以她有意婉拒，但却感觉对方拳拳盛意，而后知道是Disney+，就答应了邀约。

美静说：“Disney是一个家喻户晓的名字，从小就曾经看过它的电影，它在我的成长过程中扮演着重要的角色，这次的合作算是缘分吧！”

好久没进录音室的美静，也曾经担心重新演绎《城里的月光》会应付不来，不过，进入录音室后发现自己和制作人陈佳明与录音师虽然久没合作，但默契仍在，故录音十分顺利。

《城里的月光》是许美静的成名曲之一，由陈佳明作曲填词，于1995年发行，至今海内外的传唱度非常高。今年9月台湾华研音乐也找来12组歌手动力火车、林宥嘉、周蕙、郁可唯、F.I.R.飞儿乐团、文慧如、陈昊森及耿斯汉等透过云端录制重新演绎的这首歌曲。

对于这次有机会重新演绎自己的经典金曲，美静对本地媒体说，已经步入中年的她，或许无法具体说会有什么改变，但听众可能会更加敏锐地听到一些改变。接着，她感性地说：“这首歌是我跟大家的一个很美好的回忆，也是一个新的开始。”

MV惊喜现身

许美静也在MV中惊喜现身，粉丝雀跃万分。

美静除了走进录音室重新演绎这首经典金曲之外，也在MV中现身。MV中所见，美静是在歌曲的尾端出现，地点是在散发怀旧气息浓厚的珍珠坊停车场顶楼，她一贯地波西米亚风装扮，坐在沙发上深情地演唱《城里的月光》。

虽然MV中美静仅现身短短20多秒，但这也是相隔两年后再次公开亮相，上次是在2018年新加坡室内体育馆举行的《明天36新谣演唱会》，当晚美静也唱了《城里的月光》，以及另一经典金曲《阳光总在风雨后》。

美静也在个人面簿分享MV，不少粉丝留言表示感动，“还是原唱最醉心”、“这首歌深入民心，没人能代替，加油啊！”

陈佳明：只花2天录音 本地知名制作人

陈佳明，也是《城里的月光》作曲和填词，再次和许美静合作，他说，虽然许美静有将近3年没进录音室，但一开麦她很快就进入状况。

陈佳明今早接受《新明日报》访问时说，原本制作单位预留三天录音，但美静只花了两天就把歌曲给录制完成，“毕竟我们大家有一段日子没合作，担心会有默契问题，不过，录音第一天，大家的默契马上回来，而美静也很快就进入状况，两天内就把歌录完。”

《城里的月光》将近20年来，传唱度高，翻唱度也高，更有许多不同的版本，问佳明这次重新录制碰到哪些难题？

“确实有点压力，后来Disney+的创意总监将整个构思告诉我后，和编曲商量后，就决定以很贴近人心的感觉，去编出每个人都可以抱着一把吉他弹唱全新版本来。”

读者可上网观看许美静重新演绎《城里的月光》，网址：https://www.youtube.com/watch?v=G0D_feINx5U&t=1s