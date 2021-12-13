李国麟直播带货 八小时无人下单

（综合讯）67岁的香港资深男演员李国麟曾以《天龙八部》中的反派角色鸠摩智红极一时，近年他到中国大陆发展寻求机会，除了四处登台演唱外，还加入了直播带货的行列。日前李国麟在直播中卖力推销产品，播出时间足足8小时，商品竟没卖出去几件。有网民估计他赚不到200人民币（约43新元），酸他沦为“最惨带货明星”。据了解，李国麟欲本月9日直播带货推销10样商品，虽然直播时段有1000多位观众，但整整8小时却没有什么人下单。一旁的女助理还调侃：“李哥，便宜400人民币（约86新元），你赔钱了”。李国麟还替自己缓颊：“我和老总打过电话了，我和厂商各补贴200人民币（约43新元），大家快下单吧！”贱价销售却依旧不见起色。播出时间一久，李国麟也慢慢露出疲态，当时不少网友就趁机大酸“开半天都没卖出去？”“我都睡5小时了你还在播！”“要不收一收回去了？”心酸模样让人不忍直视。

带货登台赚人民币 逾半年没回港

有报道指，李国麟自今年4月底到中国大陆工作以来，一直未有回港。

除了直播带货之外，他还四处登台，曾被拍到戴着兔耳头饰、卖萌于一家酒吧献唱演出，表现相当卖力。

日前李国麟上载了一段短片，透露已有超过半年未回家，直言很想念家人，“平常从深圳到我的家大概有一个半小时，现在回香港再回来大陆要隔离21天就不太方便了，因为在大陆的工作也比较忙，所以我到大陆已经超过半年了啊。我开始想家了，我很想念我的家人，我的家人也很想念我，所以我希望疫情可以早一点结束，也希望我们伟大的祖国可以早一点战胜这个疫情，我们大家一起加油努力，中国加油！”

入行45年无缘奖项 到大陆开公司当老板

李国麟于1975年参演首部电视剧《清宫残梦》，1997年在黄日华、李若彤版《天龙八部》里饰演鸠摩智走红。

虽然演出的反派让观众恨得牙痒痒、演技炉火纯青，但入行超过45年的李国麟始终无缘奖项，他曾凭《宫心计》《法证先锋III》《无双谱》三度入围无线“万千星辉颁奖典礼”男配角奖项，但都与奖项擦身而过。

李国麟最让大陆观众印象深刻的角色，想必是《天龙八部》中所的鸠摩智，他因此角色大受欢迎接下不少工作，除了获邀上综艺节目之外，据悉他前几前于中国大陆投资开设影视公司，自己当老板呢。事实上，李国麟在香港和中国大陆都有粉丝，是大家所熟悉的演员，不料直播工作却做得不是很顺利，卖力直播却无成绩的心酸遭众人议论。