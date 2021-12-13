李国煌女儿免疫失调 医生鼓励她打疫苗

5至11岁孩童本月底前可开始打辉瑞疫苗，孩童患上免疫系统失调，打还是不打？李国煌妻子黄爱玲说：医生鼓励我的小女儿打疫苗！

国煌育有二女一子，分别是13岁的长女李思缘、10岁的儿子李烱铨及8岁的小女儿李紫菡。

由于抗疫跨部门工作小组上个月释出明确信息要让5岁至11岁孩童打疫苗，国煌的10岁次子以及8岁小女儿，正处于这个年龄段。

国煌忙于拍戏，记者转问爱玲，赞成子女打疫苗吗？

黄爱玲昨天（12月12日）受访告诉《新明日报》，除了13岁的长女思缘，次子烱铨与幼女紫菡还未打疫苗，她说：“紫菡的免疫力比较低，两个月前去复诊，她的主治医生就说，若有疫苗，必须让她去打。”

爱玲表示，在疫情前，小紫菡上学时，几乎每个星期都会生病，自身抵抗力较弱，“所以医生鼓励我带她去打疫苗，因为，她若被感染病毒，可能会比一般小孩来得危险。”

这名无微不至的妈妈每两个月都带小紫菡去验血验尿，检测病情进展，获悉药物剂量可进一步降低时，内心特别欣慰。

“自从冠病来袭，紫菡天天戴口罩上课，反而少了伤风感冒，她胃口挺好，但就是爱吃零食，也因她身体的关系，我们少让她补习，虽然她的功课进度比较慢，但身为父母，我们不想给她压力，只希望她过得开开心心。”

小紫菡几年前患上免疫系统失调，肾脏更遭袭击受损，当时就令国煌夫妇忧心不已。

由于小妹妹情况特殊，要不要让她注射疫苗，爱玲会再三跟医生确认，确保一切安全。

“长女思缘已完成两针，只有在一两天内觉得身体发热、疲累、头痛，其他一切都还好。”

次子烱铨最近才与父亲国煌一起拍眼镜广告，爱玲笑说，家中三子女都对表演有兴趣。

暂不带小孩出国

尽管如今开放旅游VTL，但爱玲表示，不会带小孩出国。

“万一出外不小心被感染，要去当地医院医治的话恐怕也很麻烦，我女儿免疫力差，还是得特别小心。”

况且国煌目前忙拍电视剧，之后接电影《芽笼》，明年为贺岁片《团圆饭》宣传，简直就是从早忙到晚，一刻也不得闲。