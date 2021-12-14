丧尸剧结局韩孝珠送吻 《智异山》落幕网民吐槽

（首尔讯）韩孝珠与朴炯植合演的tvN丧尸剧“Happiness”，12月11日晚播出第12集大结局，收视4.2%，刷新开播以来最佳成绩。第12集讲朴炯植感染丧尸病毒被隔离，韩孝珠体内虽有病毒抗体，但只足够研制一份疫苗，她选择拯救邻居小妹妹的母亲。韩孝珠为见朴炯植，闯入布满丧尸，被封锁的“疫厦”，碰巧朴炯植病发，后者见到韩孝珠后，病情缓和，并上演吻戏。最后军方找到具抗体的巿民，朴炯植得救，结局终与韩孝珠大团圆。

《智异山》《神探具景伊》结局收视都不理想

另一方面，11日当晚播出的多部周末韩剧，MBC《衣袖红镶边》收视称霸达10.2%；全智贤主演的tvN《智异山》，以及宋慧乔担正的SBS《现正分手中》，分别是7.6%及6.8%收视。李英爱主演JTBC新剧《神探具景伊》继续垫底，并跌至1.5%收视，成为开播以来最差成绩。

《神探》12日晚播出第12集大结局，收视升到2.3％的该剧高点。《智异山》也在当晚播出第16集大结局，该剧第2集收视达10.6%后便逐渐下滑，大结局勉强冲回9.2%。

《智异山》第15集终于锁定凶手，最后一集杀人魔随即遭土石流的巨石砸死，轻易丧命，让观众傻眼；而男主角朱智勋成为幽魂后作用不大，结局面临被拔呼吸器的紧急状况，却突然恢复意识，一年后跟治好脚伤的全智贤一起登山看日出。匆促结尾让韩网友相当愤怒，直批“我到底看了什么？”，不敢相信这是知名编剧金银姬的作品。