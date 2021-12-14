明年是得奖年？ 李政宰再创纪录闯入金球奖视帝五强

第79届金球奖公布入围名单，红翻全球的韩剧《鱿鱼游戏》在电视类入围3奖，分别是剧情类最佳影集、男主角李政宰角逐剧情类最佳男主角、76岁资深演员吴永秀入围最佳男配角，再创韩剧和韩星纪录。

李政宰这次面对的对手包括艾美与金球双料视帝Sterling K. Brown，另外还有Brian Cox、Jeremy Strong和Billy Porter三位视帝得主，面前连场硬仗。

李政宰是金球奖视帝首个亚裔入围者。他之前也入围了北美广电影评人协会的戏剧影集最佳男主角，明年很可能是他的得奖年。

金球奖电影类方面，角逐剧情类电影最佳男主角的有Benedict Cumberbatch、Will Smith、Denzel Washington、Javier Bardem等。

影后入围则有Nicole Kidman、Jessica Chastain、Lady Gaga、Kristen Stewart等。

音乐 / 喜剧类电影最佳男主角候选人有Leonardo di Caprio、Andrew Garfield等。

入围音乐 / 喜剧类电影最佳女主角的则有Marion Cotillard、Emma Stone、Jennifer Lawrence等。

金球奖颁奖礼将在美国时间明年1月9日举行。