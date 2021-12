重唱《城里的月光》 许美静：像回到从前 感觉很幸运

被Disney+诚意打动,本地歌手许美静再次演绎经典金曲《城里的月光》,今年47岁的她,也笑称已经有老花眼了!

本报昨天报道串流平台Disney+即将推出更多亚洲影集,包括本地、中港台、韩国等地的精彩节目,邀请了许美静为宣传短片“亚洲剧场伴你左右”(Stories from the Heart of Asia)和各行各业的人士重译经典歌曲《城里的月光》,此外也拍摄歌曲MV,并在昨天上线。

已经有好一段日子没有公开亮相的许美静,这次为Disney+不但现声也现身,她昨天接受《新明日报》访问时表示,是被Disney+的诚意所打动。

美静说,她能和Disney+合作是一种缘分,“他们的创意总监很喜欢我的歌,他在策划这个项目的时候就想到我,也觉得《城里的月光》很适合作为项目的主题歌。其实这首歌曲不但是我和大家的美好回忆,Disney+也觉得这首歌在亚洲地区扮演了一定的记忆,所以就这样重录了这首《城里的月光》,这是一个很甜蜜的惊喜。”

重新演绎自己的经典成名曲,美静希望大家听到的是她对大家满满的祝福,还有满满的感激和感恩。

问她许久没进录音室录制歌曲,是否有什么地方不适应?

她坦言并没有什么地方不适应,只是当时录制歌曲时,自己的肠胃有点敏感,不过,幸好她的姐姐煮了洋参茶给她喝,“在录音的时候就稳稳的,就没事,一切都很好。然后看到熟悉的录音师和陈佳明大哥,好像回到以前。觉得很幸运!”

许美静也参与了MV的拍摄,她说,拍摄当天下着毛毛雨,而她的部分只需大概2至3个小时就完成,而在整个拍摄过程中,美静发现Disney+的团队很专业、很友善,让她感到很舒服,“再加上是在晚上拍摄,且圣诞节要来了,整个感觉很温馨。”

更珍惜生命

日前,许美静在接受本地媒体访问时曾表示自己已经“人到中年”,记者于是好奇问她,真的是步入中年了?

她笑着答道:“的确步入中年,今年47岁了!”

美静对“中年”两字有什么感觉?

许美静说:“其实真的没想到自己还能活着,因为身体给了我一些小麻烦,所以我更要好好的活着。”

体力和身心又有何变化?

“最大的不一样?能说是稳重吗?因为20几岁时的我,你们看到的我,也只是一部份的我,有时候我是有点小调皮。而现在有老花眼,就是比较不方便!”

在访谈中,许美静也坦然回答自己的病情,她说:“现在很开心,一切都OK,现在更加珍惜生命,所以现在什么东西想做的,想表达的就快点跟家人讲。”

今年出道25周年 希望推出精选加新歌

许美静在访问中透露,她原本打算今年的生日在南京办一场歌迷会,但因疫情关系可能会延到明年。

音乐方面,美静说,她一直都在写歌,希望可以推出一张精选加几首新歌的专辑,“有歌迷告诉我,说今年是我出道25周年纪念,所以希望明年可以推出这样的一张专辑。”不过,美静说,她也不敢计划太多,凡事按部就班,“就是现在有什么想做的就去进行。

Disney+:写给新加坡的一封情书

对于邀请许美静为宣传短片“亚洲剧场伴你左右”(Stories from the Heart of Asia)重新演绎《城里的月光》,Disney+在接受本报访问时表示,《城里的月光》是新加坡的经典歌曲,许美静则是家喻户晓的歌手,两者结合宛如写给新加坡的一封情书。正如在Disney+播映的各种多花样的亚洲影集及原创系列。

另,Disney+也为观众带来更多更精彩的区域娱乐节目,如:如:《OUTRUN by Running Man》、《BLACKPINK The Movie》、《雪降花》等。