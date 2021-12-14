重唱《城里的月光》 许美静：像回到从前 感觉很幸运

被Disney+诚意打动，本地歌手许美静再次演绎经典金曲《城里的月光》，今年47岁的她，也笑称已经有老花眼了！

本报昨天报道串流平台Disney+即将推出更多亚洲影集，包括本地、中港台、韩国等地的精彩节目，邀请了许美静为宣传短片“亚洲剧场伴你左右”（Stories from the Heart of Asia）和各行各业的人士重译经典歌曲《城里的月光》，此外也拍摄歌曲MV，并在昨天上线。

已经有好一段日子没有公开亮相的许美静，这次为Disney+不但现声也现身，她昨天接受《新明日报》访问时表示，是被Disney+的诚意所打动。

美静说，她能和Disney+合作是一种缘分，“他们的创意总监很喜欢我的歌，他在策划这个项目的时候就想到我，也觉得《城里的月光》很适合作为项目的主题歌。其实这首歌曲不但是我和大家的美好回忆，Disney+也觉得这首歌在亚洲地区扮演了一定的记忆，所以就这样重录了这首《城里的月光》，这是一个很甜蜜的惊喜。”

重新演绎自己的经典成名曲，美静希望大家听到的是她对大家满满的祝福，还有满满的感激和感恩。

问她许久没进录音室录制歌曲，是否有什么地方不适应？

她坦言并没有什么地方不适应，只是当时录制歌曲时，自己的肠胃有点敏感，不过，幸好她的姐姐煮了洋参茶给她喝，“在录音的时候就稳稳的，就没事，一切都很好。然后看到熟悉的录音师和陈佳明大哥，好像回到以前。觉得很幸运！”

许美静也参与了MV的拍摄，她说，拍摄当天下着毛毛雨，而她的部分只需大概2至3个小时就完成，而在整个拍摄过程中，美静发现Disney+的团队很专业、很友善，让她感到很舒服，“再加上是在晚上拍摄，且圣诞节要来了，整个感觉很温馨。”

更珍惜生命

日前，许美静在接受本地媒体访问时曾表示自己已经“人到中年”，记者于是好奇问她，真的是步入中年了？

她笑着答道：“的确步入中年，今年47岁了！”

美静对“中年”两字有什么感觉？

许美静说：“其实真的没想到自己还能活着，因为身体给了我一些小麻烦，所以我更要好好的活着。”

体力和身心又有何变化？

“最大的不一样？能说是稳重吗？因为20几岁时的我，你们看到的我，也只是一部份的我，有时候我是有点小调皮。而现在有老花眼，就是比较不方便！”

在访谈中，许美静也坦然回答自己的病情，她说：“现在很开心，一切都OK，现在更加珍惜生命，所以现在什么东西想做的，想表达的就快点跟家人讲。”

今年出道25周年 希望推出精选加新歌

许美静在访问中透露，她原本打算今年的生日在南京办一场歌迷会，但因疫情关系可能会延到明年。

音乐方面，美静说，她一直都在写歌，希望可以推出一张精选加几首新歌的专辑，“有歌迷告诉我，说今年是我出道25周年纪念，所以希望明年可以推出这样的一张专辑。”不过，美静说，她也不敢计划太多，凡事按部就班，“就是现在有什么想做的就去进行。

Disney+：写给新加坡的一封情书

对于邀请许美静为宣传短片“亚洲剧场伴你左右”（Stories from the Heart of Asia）重新演绎《城里的月光》，Disney+在接受本报访问时表示，《城里的月光》是新加坡的经典歌曲，许美静则是家喻户晓的歌手，两者结合宛如写给新加坡的一封情书。正如在Disney+播映的各种多花样的亚洲影集及原创系列。

另，Disney+也为观众带来更多更精彩的区域娱乐节目，如：如：《OUTRUN by Running Man》、《BLACKPINK The Movie》、《雪降花》等。