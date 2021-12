(本地讯)本地“金曲歌王”林俊杰和创作才子Gentle Bones(陈卓义)双双荣登Spotify新加坡年度最高流量冠亚军。

林俊杰和陈卓义首次携手创作了英语单曲“At Least I Had You”,并在上个月19日推出,11月27日林俊杰在滨海湾金沙剧院举行“After the Rain”公益演唱会中邀请陈卓义担任嘉宾,当晚两人首次在台上演绎这首单曲。

根据陈卓义所属经纪公司的文告,这首单曲在11月中旬推出后,即刻登上各大数位平台包括QQ音乐、网易云音乐、KKBOX、Apple Music、区域性电台音乐榜的冠军,此外,近日在Spotify公布的“Spotify总年度回顾”中,林俊杰和陈卓义的歌曲分别拿下“新加坡年度最高串流量歌手”冠亚军,为本地乐坛年底增添更多璀璨色彩。

两人乘胜追击,“At Least I Had You”MV也在昨天正式在电视、社交频道推出,据悉这支MV在耗资超过300万打造的大理石展厅进行拍摄,MV中JJ和陈卓义也各自弹奏了吉他与钢琴,以象征两人回归做音乐的初心,以回馈陪伴多年粉丝的心意。