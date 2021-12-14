王雷巴黎直播带货 有信心销售破百万

“卖鱼哥”王雷冲出亚洲，人生第一次到欧洲，今天（12月14日）起一连七天在巴黎直播卖名牌货，他对自己、更对一直支持他的网友很有信心，认为7天销售量能冲破百万新元的成绩。

王雷昨天中午飞抵花都巴黎，就马不停蹄地先试播宣传一番，他昨晚抽空接受《联合晚报》的长途电访，透露试播已吸引2.3万人上线支持：“我对我的网友有信心，而且卖的东西比新加坡市价便宜40％，所以很有信心一定会爆单。”

王雷卖的名牌包括Kenzo、Prada、Gucci和Valentino等等，他说今晚第一炮是卖Kenzo：“希望可以冲破10万元大关。”

毕竟是到老外的地方直播，问他会有压力吗？电话一端的他先强调：“很开心终于冲出亚洲。”接着铁定地继续说：“卖东西，我从来没有压力。尤其是看到试播已有那么多人上线支持。”

坐14小时飞机 觉得很辛苦

他认为压力最大是坐飞机：“得坐14小时飞机，很辛苦，人生第一次冲破这个界线，从来没有坐那么远的飞机。”他表明上了飞机后，太太担心他睡不着，或者睡着后容易醒来：“结果还好，一上飞机已经是12点半了，我一点半就睡着，睡到早上8点半，起来吃早晨后又继续睡到12点多才起来。”原担心一把老骨头熬不了长途飞行，但飞机上能睡觉，他笑说冲破了这一关，又创了自己的纪录：“坐飞机最有压力，但我克服了。”

贵为直播天王，谈到这次巴黎的直播带货酬劳，王雷笑说当然好啦：“不好就不会飞那么远到巴黎直播带货。”

偕妻与徒弟同行 感谢商家给机会

他这趟巴黎直播带了太太、徒弟巧儿一起同行，他透露单是三人的飞机票，已经1万元：“机票加上酒店、交通和吃，三个人两三万跑不掉，可见邀请我去直播带货的老板，对我是有很大的信心。今晚第一炮直播就知道了！”他特别感谢商家对他的信任和给予他的机会。“让我可以有这挑战，让我的直播冲出亚洲。”

他说12月28日将飞回到新加坡：“其实在欧洲的最后6天是顺道旅行度假，巴黎不会逛太久，只会去一些名胜地，我们打算到瑞士与奥地利旅游。”

首次到巴黎的王雷认为天气寒冷，太太随同让他倍感温暖。他昨天一抵达巴黎后没多久，也在个人社交平台Instagram与面簿晒出夫妻俩在巴黎的甜蜜合照以及视频，其中面簿上的一张照片，还可以见到雷嫂担心王雷受寒，为他拉好外套衣领与口罩的温馨画面。