久未露面的本地歌手许美静,最近有新动向,为串流平台Disney+的宣传短片“亚洲剧场伴你左右”(Stories from the Heart of Asia)重新演绎自己的经典歌曲《城里的月光》,并在短片尾声惊喜亮相。这个短片是配合Disney+宣布将推出更多亚洲影集,包括本地电影《男儿王》、韩剧《雪降花》、韩综《Running Man向前冲》等。

此文章为早报 订户 专享内容,什么是订户专享内容? 请您选择以下方式,阅读全文: 登录 已是早报订户,请您登录后继续阅读全文。