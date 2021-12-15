8年婚姻结束？王力宏被爆已办妥离婚手续

（台北讯）台湾“金曲歌王”王力宏惊传和李靓蕾离婚！

台湾苹果新闻网早在11月底就接获爆料，指王力宏和李靓蕾已经办妥离婚手续，八年婚姻画下句点。据传婆媳是最大问题，结婚初期，王家人就不喜欢她，就有离婚念头，李靓蕾陆续为他诞下二女一子，离婚才延至近期处理。

王力宏和李靚蕾婚后，常在社媒晒恩爱，尤其到圣诞节等重要日子，总会看到他们邀请三五好友到他的豪宅开趴玩乐，又或是一家五口外出旅游和乐融融画面。可是两人已两年不在社媒同框，今年6月就有中国大陆媒体报道怀疑他们婚变，遭到王力宏团队否认。而圈内人近日盛传两人“已经离婚”。

当时王力宏正在美国参加太阳谷峰会，过去总会陪在他身旁的李靓蕾罕见未出席，他一待好几个月才回台。今年10月，苹果新闻网拍到他在仁爱路自家附近陪三个孩子骑脚踏车，李靓蕾跟在后面，一家五口难得同框，互动看起来没异状，让人雾里看花。

中时新闻网则报道李靓蕾不太懂演艺圈流程，却频频插手王力宏的事业，导致王力宏的工作团队，最后都分道扬镳。此外，她婚后接手原本由王力宏母亲掌控的经纪事务，让婆媳之间产生嫌隙，也成为压垮这段婚姻的最后一根稻草。两人被指五年前就想离婚，但因为她怀上第三胎暂时搁置。

对于离婚传言，王力宏本人及所属宏声音乐目前都没有回应。

回顾二人交往历程，过去对感情低调的王力宏，2013年11月突然在微博放出和李靓蕾在美国并肩靠头合照，同时宣布两人已经登记完婚，突如其来的喜事让两岸娱乐圈都很惊讶。当时外界怀疑两人先有后婚但遭他否认。结婚8年，李靓蕾陆续诞下3个孩子，2个女儿分别为7岁、5岁，小儿子3岁。

对离婚传闻，王力宏经纪人回应媒体时仅说据自己的了解，并没有离婚一事。