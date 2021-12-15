聘当助理盼他知难而退 朱莉莉“碎”儿明星梦

小儿子有明星梦，本地资深女歌手朱莉莉却不愿他步自己后尘吃苦，宁可把他带在身边当助理，学习幕后工作，要他自己“知难而退”。

58岁的朱莉莉，5岁出道，和大一岁的姐姐朱玲玲，自小组“明珠姐妹”走红新马歌坛。她接受《联合晚报》专访时却说：“我不像其他孩子那样有童年，从小一直工作。”为了贴补家庭，她打小便深懂生活压力，赚钱辛苦，尝尽甜酸苦辣，不要孩子进这一行。她说，偏偏小儿子——21岁的钱伟杰耳濡目染，对娱乐圈产生兴趣，尤其是演戏。

她于是让他跟在身边当助理，已经当了几年，从最初跟在身边当助理、保镖，到现在入伍，有空便帮她接演出，已经累积不少经验。朱莉莉说：“他乐在其中。”

她和前夫奇贤生了两个儿子，除了伟杰，还有26岁的钱伟菘。后者在帮忙打理朱莉莉和姐姐的泰国火锅店，没想当明星，让妈妈很放心。

朱莉莉说，当助理学会行政、营运等门道，也算一技之长，比起吃艺人这口饭稳定许多。她说，自己不鼓励也不反对，希望儿子自己知难而退，自己就省心了。

开火锅店生意受影响 还受“恶客”气

朱莉莉和姐姐去年底在芽笼久别合体，用五位数开泰式火锅店，谁知很快遇上冠病疫情，尽管有铁粉到场支持，但整体生意仍大受影响。

最近，姐妹俩把小店搬到盛港的河滨坊（Rivervale Mall），面对大路。朱莉莉说，做餐饮，地点最重要，现在的店址位置很好。此外，新店也和商场也采用新模式合作，即收入让商场抽佣，抵消租金，这样也许不会赚大钱，但也可以避免亏死，目前生意渐入佳境。

她说，自己是因为好吃，跟姐姐做起吃的生意，但每天面对形形色色的人，也大开眼界。她最气的就是遇到没有光顾过食店就在网上留恶评的人。她说：“还是当歌手比较简单，唱完拍拍屁股就走了。”

演唱会一延半年 19日携手皓皓开唱

朱莉莉和好友皓皓联手举办“皓莉hi 2021演唱会”，本月19日（星期日）首度携手唱进滨海艺术中心剧院。演唱会因疫情一延半年，两人从5月已摩拳擦掌，早准备好一吐胸中闷气，为观众呈献连场好歌。

“皓莉hi 2021演唱会”门票分40元、50元、60元三种。已经打完二剂疫苗的观众，可以豁免入场前做拭子检测，欲知更多详情可打购票热线63485555，或上网www.sistic.com.sg或www.biztmgp.com浏览。