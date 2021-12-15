吴宗宪逆势海捞530万 夺台湾综艺主持吸金冠军

（台北讯）2021年综艺主持人年收入排行榜揭晓，综艺天王吴宗宪居冠，黑马沈玉琳拿下亚军，第三名是综艺大哥胡瓜。

排行榜是《苹果新闻网》交叉调查制作人、广告商与电视台所得出的最新数字。今年因受冠病疫情影响，5月中台湾疫情暴发时录影停摆至少1个月，春酒、商演和活动等纷纷喊卡，综艺主持人也大受影响，收入普遍下滑。不过综艺天王吴宗宪仍靠广告，加上原有的《综艺大热门》《小明星大跟班》《综艺玩很大》三个固定节目，进账约1亿800万台币（约530万新元）居冠。

第二名是首度挤进五强的黑马沈玉琳，他秉持着“钱来就干”的精神，赚进8310万元（约408万新元）。第三名则是去年冠军胡瓜，吸金约6820万元（约336万新元）。排名第四和第五的分别是侯佩岑和曾国城。

往年排行榜常胜军小S，因疫情无法到中国大陆工作，加上东奥为台湾选手加油惨丢大陆4个代言，意外跌出排行榜。

吴宗宪今年接3广告

吴宗宪一向是综艺主持收入榜常胜军，今年5月中全台三级警戒，让他少了一个月的主持收入，不过他今年共接下三支广告进账3600万元（约177万新元），整体收入比去年还多。他说：“除了手头上原有的节目外，我最近又接两个新节目，其中一个是网络节目，预计明年初录影，现在我另一个重心在发展果胶等副业，我的事业在不断转弯，但我没有要退休。”

53岁沈玉琳“疫”军突起，今年首次进榜就冲到第二名。他手上虽仅有《11点热吵店》一个节目，不过在疫情期间开启斜杠人生，加入直播带货，三个月就赚进千万台币。另外，他靠五个网络节目和狂接活动商演、演讲、广告，静悄悄数钞票。沈玉琳说：“虽然今年演艺圈仍受疫情影响很大，但机会是自己创造出来的，我在今年疫情期间开发出不同财源，如直播带货就是我开发出的新方向，收入比主持节目高。”

胡瓜因健康考量请假

胡瓜长年固守台湾，5月疫情暴发前本来影响不大，但基于健康考量，过了三级警戒，他仍向节目请假，各节目约少2个月收入。

他主持民视《综艺大集合》《台湾那么旺》《欢乐智多星》《医师好辣》等节目，合计落袋约6820万元（约336万新元），比去年整整少了3000万台币。对此，胡瓜经纪人丁柔安说今年胡瓜接的都是公益广告，而且因为受疫情影响暂停录影两个月。

侯佩岑经纪人：金额夸大

第四名侯佩岑带老公和妈妈上大陆综艺《婆婆和妈妈》，据传酬劳高达6500万元台币（约320万新元），也因此她靠一个节目就能挤进前五名。不过侯佩岑的经纪人受询时表示“金额夸大，与事实不符。”

自称“薄利多销”的曾国城，手上有《型男大主厨》《一袋女王》《全民星攻略》等节目，加上四支广告，入袋约4154万元（约204万新元），比去年少一半。