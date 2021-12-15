“过江新娘”谈终身大事 黄暄婷：有喜事必分享

《过江新娘-你好，梅芳草》电视电影早前开拍，剧组昨日开放媒体探班。

近日似乎撞上结婚旺季，林慧玲、陈泂江、谢俊峰等艺人不是结婚即是宣布订婚，喜事接二连三。

《新明日报》记者与“过江新娘”黄暄婷谈到终身大事时，她提到近日多位艺人宣布结婚一事，并表明希望自己也能够在相仿的年龄，即30多岁时定下来。

她表示：“我应该会提前公布，可能被求婚时我就会公开。我觉得这是件喜事，可以和大家分享。我最近看到慧玲姐的求婚照，也为她感到非常开心，这是件很幸福的事情！”

《过江新娘》电视电影以《过》的后续故事展开，黄暄婷与徐彬、包勋评将上演一段“三角恋情”。

梅芳草（黄暄婷饰）的母亲又与钟家出现文化差异，双方面对生活习惯、语言不通等问题。

就昨日拍摄的片段，梅芳草和钟世杰与妈妈阮明惠走散，几个人着急寻找阮明惠去向，最终在商场外看见她不知何故与一位陌生男子在一起。

面对观众对《过》的期待，这次黄暄婷不感到压力，且有信心新版《过江》能达到大家期待的水平。

读完剧本后，她表示只要自己和其他演员都尽本分演好每场戏，就无需过多担心。她说：“制作团队都是我非常熟悉的人，彼此的默契很好，大家都是在很好的状态下拍戏。”。

黄暄婷还透露，续集的“撒糖”情节将比先前的20集来得多。为此，粉丝们可以期待一下“过江CP”可否能在此修成正果。

自爆越南语学得最慢

时隔一年重拾“越南妹”角色，黄暄婷对口音会不会感到生疏？她表示：“这个口音从来没有离开过，印象太深刻了。”

不过，这次台词难度又增加，黄暄婷连同包勋评、莉玉都有大段的越南语台词，黄暄婷坦言自己是三人当中越南语学得最慢的人。“因为我的越南语词最多，又完全不知道那些字的意思……有时候真的没有把握，我会写好‘大字报’，这样拍摄的时候忘记还能瞄一下。”

徐彬：感到很大压力

《过》剧组开镜已有些时日，对比暄婷的乐观，徐彬则感到很大压力，担心自己不能达到观众对新剧的期望。

《过》作为一部口碑与收视双收的电视剧，徐彬告诉记者，太太也很喜欢这部剧，有时甚至要被太太“质问”为什么对待她没有像戏里钟世杰对待梅芳草一样。“《过江》是我老婆唯一在追的戏，她一边追着剧一边咯咯笑，还要我在她面前演钟世杰、念对白给她听。”

徐彬太太王仪菲毕业于北京电影学院，二人时常聊戏、聊剧本，太太还会给徐彬的表演提建议作指导。