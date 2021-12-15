崇喆：和一心交往没压力

和“星二代”陈一心交往超过两年，新生代歌手崇喆不觉得有压力，反而感到欣慰的是，一心的父母陈之财和向云已经视他为家人。

崇喆近日推出最新单曲“有我在你身边”，和以往不同的是，这次的单曲偏向R&B。

“以前我唱的歌曲都是偏向抒情的情歌，所以心里一直很想改变一下，于是当我接到Zadon所写的‘有我在你身边’，节奏相当轻快，一听就喜欢。”

尽管是歌手出身，但更多人认识的崇喆是名演员，问他何时再拍戏？

崇喆表示看机缘，未来他希望能回到初衷，继续当歌手，把时间投入在唱歌方面。

访问崇喆，当然话题免不了要提及他的“星二代”女友陈一心，而他也大方地有问必答，毫不躲闪。

他坦言，和一心交往最初是有点压力，毕竟她的父母是家喻户晓的艺人陈之财和向云。

崇喆今年27岁，一心21岁，两人年龄虽然差距只有6岁，但思想方面难免仍会有小小代沟，问崇喆是否有这样的感觉？他答道：“不觉得，一心其实是个蛮成熟的女孩，思想上和我不相上下。”

接着，记者问他，一心是艺人，会介意她拍亲热戏？

他笑着答道：“不会，那是工作，而她若有拍这些戏时也会先告诉我。”

和一心交往两年，崇喆见过她的家人和亲属，而崇喆也希望疫情过后，能带着一心回槟城见见奶奶。