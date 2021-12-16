宏靓恋走到这里 6个数字看才子佳人离婚

八年前，台湾天王王力宏突然宣布和圈外美女李靓蕾闪婚，轰动一时。八年后，宏靓恋突然画上休止符，才子佳人婚姻告终，同样震惊娱乐圈。王力宏的感情大事，在爆点上，也算“有始有终”。

王力宏唱红《唯一》，歌词“Baby / 你就是我的唯一 / 两个世界都变形 / 回去谈何容易”。如今听来更符合现实情境。

zaobao.sg带你去循夫妻俩的几个重要数字，回顾他们的甜蜜瞬间和阴影轨迹。

3 个子女

王力宏、李靓蕾生有三名子女，分别是7岁长女王嘉莉、5岁次女王嘉娜、3岁幼子王嘉耀。媒体分析，如果夫妻俩对于孩子由哪一方照顾没有达成共识，美国法院会安排社工访视，调查之后依据子女最佳利益作出裁决。未成年子女抚养费方面，如果夫妻双方对于由谁出钱、谁出多少没有达成共识，法院会参酌各州生活水平，计算子女到成年之前需要多少费用，然后考量双方资力作出裁决。

王力宏和李靓蕾一家五口。（IG）

至于抚养权，由双方协商决定，从两人的动态来看，李靓蕾和孩子的相处时间更多，三个孩子全交女方抚养也极有可能。

三个孩子的抚养权会否全归李靓蕾？（IG）

4 年前婚姻亮红灯

据台媒报道，王力宏与李靓蕾四年前已认真考虑离婚，谁料女方当时竟怀上第3胎、也就是2017年前后，才让离婚一事喊停。媒体也指出，2019年过后，夫妻俩就没再上传合照，王力宏近期社媒发文，也只提父母，少提孩子了，推算夫妻可能已处于分居状态。

李靓蕾怀第3胎时，和王力宏携带两个女儿出游合照，原来当时已出现离婚危机。（IG / 微博）

5 字日本名

李靓蕾是是台日混血，日本名字叫做西村美智子。她是美国哥伦比亚大学高材生，和王力宏是通过在美国的家人介绍，认识十多年，据知她还是他的粉丝。

王力宏和李靓蕾在孩子来临前后的幸福合影，如今已成往事。（IG/微博）

婚后，李靓蕾曾被爆料悄悄改名，把原本的李姓冠上丈夫的王姓，叫“王靓蕾”。当时王力宏透过经纪公司发出声明，说两人都是美籍华裔，女方是在美国结婚时冠上夫姓。

王力宏李靓蕾曾在社媒上秀恩爱，王力宏先偷拍老婆只顾着看手机的照片，连同自己的好身材上载，并发文：“要练成怎样老婆才会注意我？”。李靓蕾过后在社媒回应，称要偷拍回去。她上传了王力宏在浴室洗澡唱歌的视频，还曝光了他的体重，这些举动闪爆了嗑瓜的网民。（左图，IG）李靓蕾曾晒和王力宏蜡像的合影，自己一脸崇拜地对着蜡像嘟嘴献吻，也让网民喊甜爆了。（右图，微博）

李靓蕾婚后，借“王夫人”身份认识众多演艺圈大咖，平时经常聚会的艺人有林依晨、张钧甯、侯佩岑、许玮甯、杨丞琳、王心凌、杨谨华、林志颖老婆陈若仪等，在社媒上形成一道道美丽的颜值风景线。

8 段恋情绯闻

王力宏大学时期曾交过女友，毕业后分手。后来又和李玟、萧亚轩、张惠妹、舒淇和汤唯五大女星传过绯闻，尤其是张惠妹和舒淇这两段恋情特别受瞩目。当中还有一段牵扯上李云迪，应该是王力宏最极力要撇清的。

王力宏的绯闻对象们：（上图左起）舒淇、张惠妹、（下图左起）李玟、汤唯、萧亚轩。（互联网）

9 个豪杰在一门

王力宏一家学历惊人，难怪他几次传绯闻，都有报道指女星对象学历不足，不为他家人接受。他早年顶着排名数一数二的美国文理学院威廉斯学院（Williams College）的高学历光环出道，被冠以“优质偶像”。他的父母分别毕业于台湾大学、政治大学两所名校；外婆则是清华大学毕业，著有学术典籍；哥哥和大嫂分别是芝加哥大学的博硕士，目前任职于哈佛医学院；弟弟夫妇都是麻省理工学院硕士，其他亲戚也多是名门学校出身。

王力宏和父母（上图，面簿）及兄弟（下图，微博）合照。

李靓蕾嫁进王家，门当户对。她毕业于美国名校普林斯顿大学，专攻金融工程以及运筹学，之后在哥伦比亚商学院攻读博士，毕业后进入美国金融巨擘“摩根大通”公司任职分析师，负责战略、开发、运营风险等领域，短短两年上位谘询服务部助理副总裁、

50:50 身家对半分？

王力宏与李靓蕾当初在美国登记结婚，王力宏传有1亿5000万新元资产，如何分配引人关注。据媒体分析，美国各州《婚姻法》对于离婚财产分配的规定不尽相同，要看他们是在哪一州登记结婚，大原则是一半一半，不过，若夫妻对于财产分配达成协议，则依照双方共识来分产。