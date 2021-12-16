庆28年镍婚 郑各评：婚姻需经营

郑各评出演孙政银幕上的第一个爸爸。（新传媒提供）

本地夫妻档郑各评、洪慧芳日前庆祝结婚28周年。

这段曾不被看好的婚姻坚如磐石，郑各评在结婚纪念日不仅送花给洪慧芳，还在女儿的帮助下，买下老婆喜欢的背包作为礼物，他认为婚姻之道在于经营。

本地剧《21点灵》昨晚举行直播见面会，众艺人陈凤玲、陈泓宇、黄暄婷、黄炯耀、张耀栋、许美珍、孙政、郑各评等出席参加，分享拍摄心得。

郑各评在剧中出演孙政的爸爸，他笑说，当初监制找到他来演爸爸是因为孙政很帅，要给他配一个帅一点的爸爸。他也因此成为孙政银幕上的第一个爸爸。

剧中孙政是一名演员，各评则是儿子的影迷。

妻子已过世，他父兼母职，对儿子照顾得无微不至。

首次合作，各评夸孙政不仅人帅，也很有才华，将来会有所作为。

秘密拍拖

13日是各评和洪慧芳结婚28周年的纪念日，洪慧芳在社媒晒出一家四口聚餐的照片。

她表示，当年和郑各评只敢秘密拍拖，因为很多人不看好他们，两人结婚后还有人说出“看你们几时离婚”。

各评回首这段28年的婚姻，表示因为工作压力以及要照顾孩子，一路走来自然是有起起落落，但婚姻需要经营，不然日子久了，婚姻里的两个人会觉得一切都理所当然，这样容易产生矛盾。

至于年轻时婚姻不被看好，他认为主要是年轻时每个人都觉得自己有一点吊儿郎当，但其实工作起来是另一回事。

“我工作时很拼的，不同的角色，我都要成为一张白纸，让自己符合角色。虽然是演员，但我也花很多时间去研究幕后的一些工作。很多人觉得我在做一些看起来和演戏没关的事情，但现在我不仅可以演戏，也可以做监制，这些都是收获。”

陈凤玲首躺棺材 助3鬼了心愿

陈凤玲在灵异题材的《21点灵》中不仅首次要躺棺材，还要帮3只鬼（陈泓宇、黄暄婷、黄炯耀）完成心愿，让他们的灵魂达到21克后才能重新投胎。

她表示，所饰演的谷欣一角，角色冷漠，像洋葱要一层一层剥开才能看清自己。

她也说，这次挑战最大的是这一角色和她之前在《森林生存记》中的角色一样比较冷漠，自己特意从《森林》中的角色找出一些不同的东西，以让两个角色区别开来。

凤玲这次出演的角色因要帮3只鬼完成心愿，在剧中几乎和所有其他角色都有对手戏，她表示这是第一次在短短20集的剧中要和这么多不同的角色有“亲密接触”，因此有些应接不暇。

除了要应对其他角色，她还因鬼上身，需同时演自己和黄喧婷所出演的鬼角色，因此她向黄暄婷请教，如何演出她那青春调皮的举止。

至于剧中要帮3只鬼完成心愿，她表示最不想帮的是陈泓宇的心愿。“他的心愿是希望所有以前爱过他的女生能放下他。”

最想帮忙完成的心愿则是黄暄婷的请求，她希望能和爸爸妈妈再说一声再见。“这一要求让人很心疼，我在剧中未婚先孕，因此会想起自己的女儿。”

共20集的《21点灵》将于12月21日晚9点在8频道首播。