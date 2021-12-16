每周两三天到小贩中心 李南星爱吃肉脞面、菜头粿

“阿哥”李南星每星期至少有两三天往小贩中心转，最爱吃肉脞面和菜头粿。

为支持本地小贩及向他们打气，同时庆祝我国小贩文化列入“非物质文化遗产代表名录”一周年，李南星日前率领‘阿姐’范文芳、陈泰铭、宋怡霏、赖怡伶、包勋评、翁清海、罗克敏和陈欣淇合唱歌曲《我们的饭厅》，这首歌曲与MV日前已经上线。

为宣传《我们的饭厅》，李阿哥今早作客96.3好FM早班节目《早安，好人帮！》，接受主持人菁云、德明和杰奇访问时透露，自己每星期至少两三天会到小贩中心。

阿哥说：“每次我到小贩中心时，对要吃什么会拿不定主意，至少要在那个小贩中心跑个两三圈才有决定。”

在众多小贩美食中，李南星说，他最喜欢菜头粿和肉脞面，甜品方面，如摩摩查查、豆爽等都是他的最爱。

杰奇问他，最喜欢黑的还是白的菜头粿？阿哥笑着答道：“黑白都喜欢，天天吃也不会腻，而且我会要求加菜脯和猪油渣呢！”

针对在小贩中心再也吃不到古早味，李阿哥有点感叹，他说：“现在要吃到古早味很不容易。”

阿哥还坦言自己也和大众一样会排队，甚至拿纸巾霸位，“不然，我拿着一碗面要走好几圈，那碗面都冷掉。”

独自在录音 有如被封闭

李南星录制《我们的饭厅》，曾质疑制作团队是否找对人。

这次《我们的饭厅》集合了9位艺人合唱，由于疫情关系，艺人们都是隔空合唱，对于为何找其他8位艺人一起合作，阿哥谦虚地说道：“我先唱demo给制作团队，他们听后觉得我的嗓音有点激，需要有人来衬托，就提出要找其他8位艺人来合作。”

这次是阿哥相隔10多年后再走进录音室，阿哥说，在录音室录歌和拍戏完全是两回事，“如果把我一个人丢进录音室里，就好像把我封闭在里头。”