“2021年十大人气韩剧”排名 Netflix韩剧霸榜前三甲

（综合讯）知名的国际电影资料网站IMDb最近列出了“2021年十大人气韩剧”，而Netflix的韩剧霸榜前三甲超狂！

冠军不出所料就是席卷全球的《鱿鱼游戏》。该剧在Netflix上线后迅速爆红，除了生死游戏题材引发紧张感，剧中美术、场景、游戏、音效等都令人印象深刻，直接引发全球追剧热潮，从亚洲红到欧美，还成为Netflix史上“播放量最高”的剧集，前阵子也宣布确定制作第二季，太让人期待。

《地狱公使》夺下第二。《地狱公使》在IMDb上评分虽略低于其他韩剧，但人气及讨论度皆居高不下。该剧集结刘亚仁、金贤珠等演技派主演，以邪教为题材，剧中精緻的怪物特效、毛骨悚然的氛围都获得很多好评，每一集都很震撼，影帝刘亚仁有几幕演技爆发的场面更为经典，才在Netflix上线一个月，就冲上人气榜第二名。

第三名是Netflix《以吾之名》。这部由韩韶禧、安普贤主演，以卧底复仇为主轴，不仅紧凑剧情引人入胜，韩韶禧在剧中狠劲十足的形象也令人印象深刻，众演员演技都很优秀，而剧集的流畅运镜更是不断被网友称赞，让人看得非常爽快、过瘾。

第四名是《毒楼》，以切合时事的传染病为题材，染病者仍会恢复理智的设定也很新鲜，剧中充分反映出人性的贪婪、自私，在网上创下很高的话题。而韩孝周和朴炯植这对组合智商、武打都在线，火花很强。

第五名的《大脑博士》是Apple TV+首部原创韩剧，找来李善均、朴喜洵、徐智慧主演，讲述大脑科学家透过尸体的记忆和潜意识还原案情，非常前卫。第六至第十名的韩剧分别是：《恋慕》《海岸恰恰恰》《黑道律师文森佐》《某一天》和《那年，我们的夏天》。