8年情断 王力宏婚变后今晚将首现身

（台北讯）王力宏昨早（12月15日）惊传和李靓蕾已离婚，他昨天下午在面簿上承认传闻，透露：“我们对未来的生活方式有不一样的想法和规划所以决定分开生活。”

昨早台湾媒体便爆出王力宏和李靓蕾已经办妥离婚手续，8年婚姻画下句点，而婆媳是最大问题。据传嫁进李靓蕾王家后随即掌握丈夫的工作及财政大权，让王家人尤其是王妈不满。李靓蕾的干练有目共睹，不过有时因为太过强势主导工作细节，让合作的工作伙伴压力颇大，业界传言许多过往合作的厂商私下都对李靓蕾有怨言，工作家庭两大因素，被认为是压垮他们婚姻的最后一根稻草。

对于婚变，王力宏在面簿回应：“靓蕾和我的私生活很简单很单纯，所以不会再回应任何媒体。在这些年的婚姻当中我做的不足的地方太多了，也感到很遗憾。现在我们对未来的生活方式有不一样的想法和规划，所以决定分开生活。虽然已提出申请，但是我们永远会是一家人。恳求外界给予隐私与空间，不要打扰家人。谢谢大家关心。”他并未提及三儿女的抚养权归谁。

今晚（12月16日）他将在广州出席汽车代言活动，这是他离婚后首度公开露面，势必成为媒体追逐关注焦点。

逾1亿资产怎么分？

由于王力宏与李靓蕾当初在美国登记结婚，对于王力宏约30亿台币（约1亿4750万新元）的资产将如何分配，拥有台湾及美国纽约州律师执照的律师侯庆辰指出：“美国各州《婚姻法》对于离婚财产分配的规定不尽相同，要看他们是在哪一州登记结婚，大原则是‘一半一半’，不过，若夫妻对于财产分配达成协议，则依照双方共识来分产。”

至于王力宏夫妻的三名子女，律师表示，如果夫妻俩对于孩子由哪一方照顾没有达成共识，美国法院会安排社工访视，调查之后依据“子女最佳利益”作出裁决。未成年子女抚养费方面，如果夫妻双方没有达成共识，法院会参酌各州生活水平，计算子女到成年之前需要多少费用，然后考量双方资力作出裁决。

5段绯闻皆天后

回顾王力宏过往的情史与绯闻，五段情对象几乎都是天后级女星，包括张惠妹（阿妹）、舒淇、汤唯、李玟及萧亚轩，当中以他跟阿妹与舒淇的两段绯闻传得最盛。

王力宏因在2000年为阿妹写了一首《爱，永远不会消失》而结缘，阿妹非常欣赏王力宏的音乐才华，两人越走越近并传出绯闻，但始终都以好朋友相称，从未公开承认过恋情。

王力宏和舒淇在2006年合作《第一个清晨》MV而传出绯闻。隔年4月两人被歌迷目睹一同现身于东京高岛屋百货挑选钻戒，港媒也多次拍到王力宏夜访舒淇香闺。可惜这段恋情得不到王妈妈的认可，终究在2012年分手。