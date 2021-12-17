“蜘蛛侠”汤姆霍兰一个月内连买两部豪车

（综合讯）好莱坞岁末压轴强片《蜘蛛侠：不归之战》（Spider-Man：No Way Home）刚在本地上映，年仅25岁，一连演了三集的Tom Holland（汤姆霍兰）不仅拥有超高人气，也赚进大把钞票，最近在一个月内入手两部豪车，总价近150万新元。

在霍兰的IG最近一则贴文中，只见他带着家人前往Porsche位于德国斯图加特（Stuttgart）的车厂，体验保时捷（Porsche ）一款性能超强的纯电动跑车Taycan Turbo S，他还附上一段与家人的试驾视频。霍兰似乎对车子的瞬间加速感到十分满意，甚至在试驾过程直呼：“这是我一生中跑最快的时刻，我迫不及待想把它带回家！”

他在该则贴文写下“感谢@porsche陪我们度过一个难忘的周末，Porsche Taycan Turbo S是一辆令人难以置信的电动车，它很完美，我很喜欢！”据了解，霍兰最后就把跑车直接开回家了。

除了电动跑车，霍兰稍早出席电影首映会时，被拍到从劳斯莱斯（Rolls Royce）Cullinan休旅车下来。专门为名人、VIP客户订制车款的车商Wires Only，日前在IG发文写着：“New Movie, New Culli...Congratulations @tomholland2013。”虽然没透露车的型号，但不难猜出是劳斯莱斯的Cullinan豪华休旅车。它最大特点为采三车厢式设计，以玻璃隔板将后座与后车厢分隔，为乘客营造出不受打扰的私人空间；此外，后排两张独立座椅以固定式后座中央控制台分隔，并设有摆放劳斯莱斯酒杯、醒酒器、香槟杯与冰箱的饮品柜，为后座乘客缔造极致舒适的乘坐体验。霍兰事后证实已通过Wires Only下单。