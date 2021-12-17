疫情下“被迫转型” 范平庚从驻唱歌手到网络红人

边看自己的直播回放边笑，范平庚（Ben Hum）说直播要先“自娱”，才能“娱人”！

原是驻唱歌手的范平庚，去年因疫情而导致工作停摆。一开始他放松心情，在阻断措施开始时为自己安排了满满的行程，如练习写歌、做伴奏、录制和剪影片等。没想到三十天后等来的却是阻断措施的延长，“当时我有点慌张，很担心观众会忘记我，所以就开始上传很多影片，做了直播，一直到现在。”

误打误撞，驻唱歌手摇身一变，成为“网红”。

凭借驻唱时期的经验，范平庚在直播时更显得心应手。（叶振忠/摄）

现在的范平庚，每个星期会直播1到2次，期间也会不定时上传各种视频。看似得心应手，“走红之路”却不是信手拈来。从录音界面、到直播控制，每一个技术工作他都自己上YouTube看教学视频从零开始摸索。他透露，最难的部分是做自己的伴奏，“我乐器方面没有很强，所以比较慢。”

除了技术层面，网络世界的快节奏也让范平庚喘不过气。曲目更新的速度远远超过自己的能力范围，他反其道而行，希望用自己的步伐在网络世界站稳脚步。谈及如何面对恶意的评论，他坦言还是会被影响，但说服自己不要把情绪留过夜。

尽管在社交平台上做音乐是全新的尝试，范平庚却认为自己驻唱的经验大大帮助了他在直播上的沟通技巧。他透露刚开始驻唱时有很多不好的事发生，也曾被骂，但这些都让不善于表达的他成长了很多，现在在线上也可以跟观众聊得开。

范平庚透露，明年年头将推出新的单曲。（叶振忠/摄）

顺利转型，范平庚在今年年末更陆续发行了2首单曲《Milky Way》和《自由并不自由》。《Milky Way》以流行摇滚（Pop Rock）的元素，搭配热血的歌词，讲述了对梦想的向往与坚持，希望能在疫情下用音乐传递正能量。而月头刚推出的《自由并不自由》则聚焦在Ben对感情经历和体悟。感情与理想之间，他选了后者，“我知道自己无法承诺，也给不了对方想要的生活，所以才决定还她自由，同时也给自己一个放手一搏、实现音乐梦想的理由。”

就如歌词里所说的，“不想以后的我后悔，梦想如果放胆去追，我会是谁”。疫情下虽然经历危机，但危机即是转机，逆风而飞绝对会创造出更棒美景。赶紧点击视频，看看范平庚如何从线下演出切换到线上表演！

独家彩蛋！范平庚接受zaobao.sg发出的挑战！采访现场抽出3个关键字进行即兴创作，赶紧点击视频观看Ben如何接招！