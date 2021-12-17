中国电视台买收视率 一集15至21万元

中国影视行业“收视率造假”调查显示，90%以上的电视剧都存在买收视率的情况，成为影视圈秘而不宣的“潜规则”。

据《法制日报》报道，中国收视率造假问题从上世纪90年代起就一直存在，尤其在2012年以后，大量资本涌入，很多新公司没有创作资源，但通过买收视率很快抢占了半壁江山，于是越来越多的影视机构和数据公司加入造假行列，最常见的方式主要有两种：污染样本户及篡改数据。

举例来讲，污染样本户譬如北京地区的收视样本户有500个，某电视剧希望提升该地区的收视排名，只要找出其中10个样本户进行操控，收视率至少能提高0.5个百分点；而篡改数据则是通过黑客等手段，“偷”走收视率。譬如某样本户收看的是A卫视，但从其测量仪输出的资料却变成了B卫视。

2016年，由郑爽、马天宇主演的电视剧《美人私房菜》被爆因未购买收视率而被撤档；大热剧集《人民的名义》总监制兼总发行人李学政透露，在2017年剧集开播前，他同团队也曾经犹疑是否要买收视率，但最终放弃了，用3000万人民币（约642万新元）宣传推广，幸好最终收视口碑双收；另一套剧集《娘道》的导演郭靖宇曾于2018年9月在微博公开表示因不愿花钱买收视，致该剧被电视台长期搁置，而这笔费用高达7200万人民币（约1541万新元）。

除此之外，有行内编剧透露，一些电视台与制作公司签购买合约的同时，会签订一份“对赌协议”，即片方须向电视台做出收视担保，达到协议中的收视率，片方才可以获得全额购片款，否则将按比例扣钱。为此，一些一线电视台买收视率，多则要70万人民币（约15万新元）至100万人民币（约21万新元）一集，低也要30万人民币（6万4000新元）至50万人民币（10万7000新元）一集，基本耗尽整套电视剧的利润。

2020年4月，中国国家广播电视总局发布《广播电视行业统计管理规定》，再次强调不得制造虚假的收视收听率（点击率）。

中制协青工委吁：谨慎聘用整形演员

中国电视剧制作产业协会青年工作委员会昨天（12月16日）发表一份倡议书，强调为了推动影视行业健康发展，业内应该抵制天价片酬、阴阳合约，并矫正唯收视率和流量至上的风气，改善水军控评问题。此外，“过度娱乐化”、“娘炮文化”、“耽美风气”、“病态整容”等畸形审美现象也该受到坚决抵制，同时须谨慎聘用整形演员。

网友热烈讨论这份倡议书内容，尤其“谨慎聘用整形演员”这一项，获得正反不一的意见。有人赞同“拒看硅胶脸演员”，不过，也有人认为连整形都管实在有点过火，觉得这种作法矫枉过正。