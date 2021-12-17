Viu年度10大受欢迎剧集 《上流战争》独领风骚

韩人气狗血剧《上流战争》（Penthouse）系列是本地观众最爱的剧集，荣登串流平台Viu 本年度10大最受欢迎电视剧榜。

本地串流平台Viu日前整理出2021年本地观众追看的电视剧榜， 韩人气狗血剧《上流战争》独领风骚，取得本年度本地观众最爱看的电视剧冠军，而且该剧的第2季及第3季也因是观众们紧追的剧集，而挤进10大。

实际上，《上流战争》系列在全亚洲掀起追剧热潮，三季播映将近一年，仍有不少观众持续重温追看，也因此，日前更有消息传出，香港无线电视（TVB）将在总经理（节目内容营运）曾志伟主导下，开拍类似《上流战争》描述上流社会人士，为了各自的欲望而不择手段，逐渐变身为金钱的奴隶的剧集。

改编自同名网络漫画的韩剧《模范计程车》（Taxi），除了故事精彩之外，李帝勋无论在动作戏或感情戏方面都有精湛的演出，而虏获本地观众的心排名第6.

李昇基主演的爆脑韩剧《Mouse》，剧情情节的铺陈、节奏干净利落，不拖泥带水，但不失惊悚、紧张、刺激，让人追看时精神随着高潮迭起的情节而紧绷，也深得观众的喜爱而进入本年度10大最受欢迎的剧集，排名第8。

综观Viu本年度的10大排行榜，都是韩剧的天下，迪丽热巴主演的《长歌行》是唯一入榜的中国剧，排名第9。

十大电视剧榜