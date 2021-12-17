王雷巴黎直播卖名牌 两小时营业额逾100万

“卖鱼哥”王雷冲出亚洲，人生第一次到欧洲，在巴黎直播卖名牌货。他早前接受《联合晚报》访问时对自己、更对一直支持他的网友很有信心，认为7天销售量能冲破百万新元的成绩。

“卖鱼哥”果然厉害，不用7天，只用了两个小时就达标！他昨天（12月16日）在Gucci特卖商场做直播，破了纪录，同时观看人数高达3万2000人，两个小时的营业额超过100万新元。

该Gucci店面特地为王雷等人设了一个“私人角落”让他们做直播，搞笑的是，王雷做直播带货一向大嗓门，昨天多次被工作人员提醒讲话不要太大声，结果他被逼压低嗓门，“雷公”无法如常发挥，有点不习惯。

不过王雷没有因此影响表现，背着包包走猫步，向网民展现物品，还用英语介绍产品价格。“卖鱼哥”魅力无敌，各款包包迅速卖出，店家不停补货，直播进行到45分钟时，营业额已经达25万。

即使来到名牌店卖名牌，王雷不改“卖鱼哥”本色，不时吐出粗话。有网民叫他不要说话，让徒弟巧儿负责介绍产品，王雷负责拿包包展示就好，引发王雷动怒，“提醒”网民：“我才是主咖！”画面爆笑。

王雷在直播中分享这几天在巴黎的生活，透露商家老板带他去吃鹅肝和法国蜗牛，他吃不习惯，要求吃快餐和中餐，让老板哭笑不得。