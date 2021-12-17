王力宏婚变后首现身 憔悴露脸11分钟

（台湾讯）王力宏前天（12月15日）认了婚变，与老婆李靓蕾结束8年婚姻，人在中国的他昨晚在广州出席汽车代言活动，这是他证实离婚后首度公开露面，引人瞩目，在微博的直播吸引逾1730万人观看。

王力宏先在钢琴弹奏《唯一》，接着挥手向在场的观众打招呼：“各位朋友大家好，好久不见。”他看起来有点憔悴，脸也比较消瘦，能感觉到正努力打起精神上工。

据悉王力宏在中国一支代言价码约3000万台币（147万新元）。他现身11分钟，只字不提婚变的事。他谈到出道以来创作了上千首歌曲，正式发表237首，至于创作灵感，他说：“无所不在，无时无刻，已经很习惯了，能闭上眼睛就听到音乐…身为一个音乐人，我觉得非常的幸福。”

即便王力宏下了台，仍有逾1786万人抢看直播。一场天王的婚变，狂吸观众眼球，更为王力宏代言的汽车赚足巨大流量。

网民：佛山遇王力宏 脸蛋圆润一圈

昨天有中国网民称，在佛山滑雪场撞见王力宏，照片中的他，乍看脸蛋圆润了一圈，看起来精神状态不错，似乎不受婚变影响。网民猜测王力宏是为了冬奥拍摄宣传片，对此，王力宏的经纪公司证实近期会有官宣影片。

而王力宏离婚后，李靓蕾被网民起底拥有超高学历和美丽外貌，内外兼具，如今又有人挖出李靓蕾的妈妈是香港女星李瑶敏，她成立了一间公司，担任负责人，出道期间曾和许多演艺圈大哥交往，最著名的作品是1990年和万梓良、关之琳合作《喋血风云》，在片中担任女二国际刑警韩小姐（Apple），戏份只有半小时，之后便和日本人生下李靓蕾。

《爆料公社》：王力宏出轨BY2？

王力宏亲证离婚后，《爆料公社》有自称双胞胎女团BY2的闺蜜，贴文指王力宏婚前与婚后与BY2妹妹Yumi的地下情，还贴上王力宏与Yumi的3张亲密照。

爆料者称：“我是女生的闺蜜，我自己觉得看不下去…早在王力宏跟他老婆交往期间就有出轨她（指Yumi），但他说他不想谈感情，每次见面就是要约砲。”还说女方原本以为只是因为王力宏受过伤不敢谈感情，直到他跟李靓蕾突然公布结婚，女方才知道自己做了小三。爆料者说女方放不下，所以婚后还是持续跟王力宏联络。

王力宏经纪人：将采法律行动

对此爆料，王力宏透过经纪人表示：“私事的部分已经交代清楚，关于恶意中伤的部分以及不实的指控及报导，我们会立即采取法律程序，不再对私事做出回应避免浪费社会资源。”

BY2也在微博发声明驳斥爆料，表示照片是王力宏2013年演唱会的庆功宴照，对于有心人截图2人单独部分的照片加以造谣，将立即采取法律行动。