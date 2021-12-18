王力宏憔悴现身北京机场 一夜未眠挂微博线上

（综合讯）王力宏被前妻李靓蕾惊爆约砲、出轨、召妓，重创形象。经过一夜沉淀，他今早（12月18日）现身北京机场，还向拍摄镜头打招呼，心情似乎不受影响。而他也被发现一夜未眠，一直在微博线上，似乎和团队沙盘推演接下来的回应。而他下周日在海南岛有一场音乐节商演活动，是否如期出席产生变数。

王力宏在12月16日才被官宣成为车子INFINITI中国区的代言人，前晚也把婚变后首现身献给INFINITI，出席车子活动为其造势，但在李靓蕾发出指控长文后，INFINITI火速在18日凌晨1点22分宣布与王力宏解除合作关作。

此外，中国“读书郎”教育科技也发声明，终止和王力宏合作关系，是第二家和王力宏切割企业。而周大生珠宝今天上午也发声明：“周大生珠宝与王力宏生先的广告合作协议已于2021年11月30日到期，后续不再合作。”

这也是王力宏因前妻声明后，被取消第三个代言。而天王周杰伦和王力宏认识多年，偶尔会在社媒Instagram（IG）互动，不过也被网友发现连夜取消关注王力宏。

徐若瑄表态不当报道和发言 不撤要诉诸法律

李靓蕾昨晚在IG发的长文中特意提到，王力宏曾为一位已婚的女明星“炮友”，不顾疫情期间需隔离的防控规定，飞奔到她家中聚会。有网友联系蛛丝马迹后，猜测所指的是徐若瑄。徐若瑄IG今凌晨3时发文：“对于今日媒体未经证实影射，或以不实爆料方式报道影射徐若瑄小姐，以及网路网友恶意诋毁、转述、攻击的发言指控，威威岩娱乐公司将代表徐若瑄小姐要求撤回不当报道和发言，否则一律诉诸法律绝不宽待！”

王力宏12月15日下午2时许承认与李靓蕾结束八年婚姻，其实在王力宏发布声明四小时前，《苹果新闻网》连续收到两封对他的毁灭爆料信，包括在美国的饭店密会女人、数次深夜探访徐若瑄，隔天又有人给《苹果》及贴文《爆料公社》相同内容，指王力宏与女团BY2妹妹Yumi有地下情，爆料者显然铁了心想毁掉王力宏。

《苹果》在15日早上9时许先收到一封爆料信，爆料者声称是徐若瑄邻居，表示除了自己看过王力宏来找徐若瑄，管理员也多次深夜目睹王力宏来找徐若瑄，认为两人关系不单纯，也附上一张自己偷拍王力宏到徐家下车的照片。针对此爆料，徐若瑄经纪人第一时间否认。

不到一小时，又有爆料者表示自己的美国女友人，曾受邀到王力宏下榻的高级饭店，并提供一张短信对话的截图，截图上方的电话号码经查证，的确是王力宏的手机号码。对话内容则是男方要女方以指定的化名，告诉饭店的柜台要到几号房，他会先跟柜台人员交代，只要女方说出指定的化名及房号，就可被带到楼上他的房间。女方原本希望男方下来大厅，但男方表示自己不能公开与她见面，因为饭店很多他认识的人。

前王太李靓蕾深夜发长文痛击王力宏，震惊娱乐圈。李靓蕾文中提到“你的十字架我不会再帮你背了。当时吴xx也是大动作的澄清，结果大家有目共睹。”

其中“吴XX”引起热议，讲的应该就是今年8月被爆性侵、诱姦未成年少女性丑闻被捕入狱的中国明星吴亦凡。李靓蕾绝对清楚她这封信对王力宏的杀伤力有多大，等于也是告诉王力宏你再澄清也没用，看看吴亦凡的下场吧。

李靓蕾小王力宏10岁，相识时她根本未成年，一路下来将演艺圈各种光怪陆离尽收眼底，“16岁认识你，回想快20年来的一切，突然变得清晰，一切都是有迹可循，只是我视而不见”。

李靓蕾直言王力宏在很多城市都有“好朋友”，“你也有被拍到带女生回家过夜，也被拍到召妓，其实这些都有实锤的影片，女生清楚了说出你的楼层和户名，出电梯也左转进到你家，这些你也都有跟我承认。你坦承这些是你的问题，你没有办法控制自己”。

这不禁让人想起，2012年《苹果新闻网》接获爆料，指王力宏邀约曾在2005年合作MV《花田错》的女模林筱筠到他家过夜，跟拍后果然被逮到深夜共处12小时。