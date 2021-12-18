李靓蕾宣战BY2妹？Yumi报警怒控被诽谤 李亲回“我提供证据”

（台湾讯）王力宏日前与李靓蕾结束8年婚姻，接着《爆料公社》有自称双胞胎女团的闺蜜，PO文透露王力宏婚前与婚后与女团BY2妹妹Yumi的地下情，还贴上王力宏与Yumi的3张亲密照。王力宏及BY2都发声明驳斥指控，Yumi报警表示遭诽谤，并贴出报案单。李靓蕾到BY2工作室微博上留言：“请把警察联系方式给我，我提供证据，谢谢。”

BY2妹Yumi报警怒控被诽谤，李靓蕾亲回“我提供证据”。截至下午3点（18日），已有220万网友按赞。（张靓蕾微博截图）

BY2工作室微博18日凌晨4点发文：“人言可畏，众口铄金，语言会杀人。很抱歉大半夜麻烦警察同志，辛苦了！”并贴出报案单，指12/18 PEH WEI LING（白玮玲）被诽谤案已受理。

BY2日前在声明中还原，照片是拍摄于王力宏2013年演唱会公开庆功宴上的朋友合照，并只截取了两人单独的部分照片加以造谣传播，此类不实信息一经发布即引起不明真相的社会公众肆意转载，使得广大公众及媒体错误认知，已严重损害BY2名誉，为澄清事实，本工作室声明谴责相关谣言的散布者，关于恶意中伤的部分以及不实的指控及报导，将立即採取法律程序。

李靓蕾在同一天（18日）中午在Yumi微博留言表示：“请把警察联系方式给我，我提供证据，谢谢。”许多网友大赞：“姐就是女王”、“人家想把自己送进去，我们成全她”、“姐好刚啊！”“姐姐大胆地往前走！”