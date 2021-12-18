《八尺门的辩护人》台北开镜 李铭顺挑战“公设辩护人”角色

（台湾讯）改编自“第二届镜文学百万影视小说大奖”首奖作品的同名影集《八尺门的辩护人》，荣获文化部110年度电视节目制作2000万新台币（98万新元）补助及文化策进院（文策院）“内容开发专案计画”剧本开发支持，17日于台北正式举行开镜仪式。导演暨原作者唐福睿继电影长片后首度执导影集，主要演员包括新科金钟视帝李铭顺、演员范逸臣、潘仪君、新秀初孟轩、雷嘉汭、陆夏皆参与演出。

《八》以一桩外籍移工凶案为背景，描述为凶手死刑辩护的公设辩护人李铭顺，带领初孟轩、雷嘉汭组成三人小组，面对民意、政治、司法、财团、多元族群等各方压力，于复杂人性和善恶矛盾中追寻凶案真相与司法正义。是他夺得金钟视帝后的首部作品，特别挑战“公设辩护人”职业，他不仅苦学相关法学规条与法庭常识，更感谢导演唐福睿频频分享多年律师心得，“帮助弱势的公设辩护人很特别，兼具律师与公务员特质，这对我可说是很大的挑战，压力很大，必须下很多苦工。”

范逸臣努力晒黑演渔船大副

幕前形象一向帅气潇洒的男星范逸臣，此次在剧中尝试了从没演过的远洋渔船大副职业，为了符合每天风吹雨打海上男儿角色，范逸臣不仅跑到南台湾努力把自己晒黑，还加强特训远洋渔民各种海上专业技能，他笑道：“两个月前就开始锻炼健身，变壮还要变瘦，然后还要进行紫外线晒黑展现成熟风霜，更到北海岸渔港田调研究渔民生活。”

本剧预计2022年3月杀青2022年底上架。